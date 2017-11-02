Этнографический диктант собираются писать более полутора тысяч амурчан
В Амурской области, как и по всей России, второй раз пройдет этнографический диктант. В прошлом году в акции участвовали около 700 жителей Приамурья, на этот раз поступило свыше 1 600 заявок. Кроме того, в день написания, 3 ноября, проверить свои знания могут прийти ещё желающие, сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Благовещенске».
Помимо увеличения количества участников, организаторы надеются и на более хорошие результаты по сравнению с прошлым годом, поскольку в диктант включили региональные вопросы. В предыдущий раз про Дальний Восток забыли, рассказывает старший преподаватель кафедры гуманитарного образования Амурского института развития образования Елена Казакова.
«Задания носят такой характер: это традиции и быт народов нашего государства, а также вопросы, связанные с какими-то определенными ценностями народов. В прошлом году ни одно задание не касалось жизни народов дальневосточного региона», – пояснила Елена Казакова.
Участвовать в этнодиктанте могут все желающие от 13 лет. Начало в 10:00. В Амурской области будет действовать 14 площадок, шесть из них – в Благовещенске. Подробная информация опубликована на сайте института развития образования.
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