Этнографический диктант собираются писать более полутора тысяч амурчан

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Помимо увеличения количества участников, организаторы надеются и на более хорошие результаты по сравнению с прошлым годом, поскольку в диктант включили региональные вопросы. В предыдущий раз про Дальний Восток забыли, рассказывает старший преподаватель кафедры гуманитарного образования Амурского института развития образования Елена Казакова.

«Задания носят такой характер: это традиции и быт народов нашего государства, а также вопросы, связанные с какими-то определенными ценностями народов. В прошлом году ни одно задание не касалось жизни народов дальневосточного региона», – пояснила Елена Казакова.

Участвовать в этнодиктанте могут все желающие от 13 лет. Начало в 10:00. В Амурской области будет действовать 14 площадок, шесть из них – в Благовещенске. Подробная информация опубликована на сайте института развития образования.