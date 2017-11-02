Амурские школьники впервые написали ЕГЭ И ОГЭ по китайскому языку

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Ученики 9 и 11 классов тындинской школы и благовещенской гимназии № 25 поучаствовали во всероссийской апробации итоговых экзаменов по китайскому языку. Их планируют сделать обязательными через несколько лет.

Амурская область впервые вошла в число тестовых территорий, где проводились пробные экзамены. Всего их напишут школьники из 10 разных субъектов страны, в том числе Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Московская, Иркутская и Омская области, Республика Бурятия, а также Москва и Санкт-Петербург.

Около полусотни амурских школьников два дня будут сдавать пробный ЕГЭ И ОГЭ по китайскому языку. В Тынде это ученики только 11 классов, в Благовещенске к экзамену присоединились и девятиклассники. Ребята уже написали первую, письменную часть экзамена.

«На проверку знаний по китайскому ученикам 9 классов даётся 2 часа и 40 минут, а одиннадцатиклассникам – 3 часа. За это время первые должны решить 34 задания, вторые – 42. Ребятам необходимо выполнить задания с кратким ответом и написать развернутые ответы по прочитанному тексту. Естественно, что все письменные ответы пишутся иероглифами», – рассказали в Региональном центре обработки информации Амурского областного института развития образования.

Завтра школьники продолжат тестироваться. Им предстоит решить вторую – устную часть экзамена. Только в этот раз решать задания ученики будут на компьютере. Работы проверят специалисты на региональном и федеральном уровнях. Результаты станут известны 14 ноября.

По итогам тестовых ЕГЭ И ОГЭ по китайскому языку специалисты на федеральном уровне примут решение, насколько российские школьники готовы сдавать подобные экзамены.