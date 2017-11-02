Благовещенец продает двухметрового самодельного робота

Фото: avito.ru

На одном из интернет-сайтов появилось необычное объявление. Житель Благовещенска предлагает купить у него полуавтоматического робота, сделанного вручную. Свой товар он оценил в 12 тысяч рублей.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» продавец Илья, раньше этот робот использовался в качестве элемента декорации в «квесте в реальности». Высота «истукана» – более двух метров, ширина в области плеч – порядка метра. Вес составляет 30-40 килограммов. Сделан электронный человек с применением оцинкованной стали.

Одной руки и одной ноги у робота нет – так задумывалось изначально. «Правая рука у него функционирует, в голове есть аудиокодек, благодаря чему воспроизводится речь. Сейчас она связана с квестом, а так, можно закинуть любой файл – хоть музыку. В голове установлены усилитель с динамиком», – отмечает Илья.

По его словам, покупатели роботом уже интересуются.