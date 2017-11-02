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сегодня, 16:25 3

Благовещенец продает двухметрового самодельного робота

Благовещенец продает двухметрового самодельного робота
Фото: avito.ru

На одном из интернет-сайтов появилось необычное объявление. Житель Благовещенска предлагает купить у него полуавтоматического робота, сделанного вручную. Свой товар он оценил в 12 тысяч рублей.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» продавец Илья, раньше этот робот использовался в качестве элемента декорации в «квесте в реальности». Высота «истукана» – более двух метров, ширина в области плеч – порядка метра. Вес составляет 30-40 килограммов. Сделан электронный человек с применением оцинкованной стали.

Одной руки и одной ноги у робота нет – так задумывалось изначально. «Правая рука у него функционирует, в голове есть аудиокодек, благодаря чему воспроизводится речь. Сейчас она связана с квестом, а так, можно закинуть любой файл – хоть музыку. В голове установлены усилитель с динамиком», – отмечает Илья.

По его словам, покупатели роботом уже интересуются.

Просмотров всего: 456

#интернет

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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    38 минут назад

    Это же c3po

  • Терапевт

    Терапевт
    35 минут назад

    А говорил, что романтик!(С)Робот Вертер

  • Дрын

    Дрын
    30 минут назад

    Роботом тут и близко не пахнет. Железяка с встроенным плеером...

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