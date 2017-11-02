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2ноября
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сегодня, 16:13 1

Глава полиции Приморья Николай Афанасьев увольняется

Глава полиции Приморья Николай Афанасьев увольняется

Глава управления внутренних дел Приморского края генерал Николай Афанасьев ушел в отпуск с последующим увольнением, сообщает Primamedia.ru. До назначения на эту должность Николай Николаевич много лет служил в милиции и полиции Амурской области.

Начальник региональной полиции уже освободил служебную квартиру. По данным Primamedia.ru, с Афанасьевым было решено не продлевать контракт.

Николай Афанасьев служит в правоохранительных органах с 1979 года. Карьеру начал с должности милиционера роты патрульно-постовой службы. С 1982 года перешел в уголовный розыск, где прошел путь от оперативного сотрудника в ОВД Ленинского райисполкома Благовещенска до начальника управления уголовного розыска областного УВД.

С 2004 года Николай Николаевич стал первым заместителем начальника областного управления – начальником криминальной милиции УВД по Амурской области. В феврале 2013 года его назначили на должность начальника управления МВД России по Приморскому краю.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Дрын

    Дрын
    28 минут назад

    Ложь, звиздежь и провокация! По моим данным ничего подобного нет, он вернулся из отпуска и приступил к работе

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