Глава полиции Приморья Николай Афанасьев увольняется

Начальник региональной полиции уже освободил служебную квартиру. По данным Primamedia.ru, с Афанасьевым было решено не продлевать контракт.

Николай Афанасьев служит в правоохранительных органах с 1979 года. Карьеру начал с должности милиционера роты патрульно-постовой службы. С 1982 года перешел в уголовный розыск, где прошел путь от оперативного сотрудника в ОВД Ленинского райисполкома Благовещенска до начальника управления уголовного розыска областного УВД.

С 2004 года Николай Николаевич стал первым заместителем начальника областного управления – начальником криминальной милиции УВД по Амурской области. В феврале 2013 года его назначили на должность начальника управления МВД России по Приморскому краю.