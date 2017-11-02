Новый год к нам мчится: костюмы и украшения появились в продаже в Благовещенске (фото)

В этом году витрины в супермаркетах и торговых точках столицы Приамурья начали украшать мишурой и новогодними игрушками раньше обычного. Праздничная атрибутика появилась на прилавках. Какие привычные новогодние вещицы можно найти на магазинных полках и какими костюмами будут удивлять дети на утренниках – в материале Амур.инфо.

Для новогодней атрибутики на крупной строительной ярмарке выделили целый отдел. Здесь уже красуются новогодние ели разных цветов и размеров. Самые маленькие – от 30 сантиметров, а те, что покрупнее, достигают в высоту 2 метра. Стоят они от 300 рублей и больше. Правда, это экземпляры из искусственных материалов. Но в скором времени здесь планируют выставить на продажу и живые ели.

«В этом году мы не стали никого ждать и раньше запустили продажу новогодней продукции. Причём ещё в середине октября. Мы хотим, чтобы люди, когда приходили в наш магазин, видели всю эту красоту и чувствовали себя, как в сказке», – рассказывает маркетолог строительной ярмарки Роман Демченко.

Кроме известных ёлочных игрушек, мишуры, праздничных свечей и сувениров, стоимость которых колеблется в среднем от 60 до 1 000 рублей, в этом году амурчане смогут найти для себя и кое-что новое.

«Мы каждый год стараемся удивлять своих покупателей. В этот раз мы завезли много еловых ветвей, из них можно сформировать любую фигуру, например, как вот эта арка. А ещё мы сделали акцент на блестящих украшениях», – продолжает Роман.

Блёстками усыпаны если не все, то многие новогодние аксессуары – от ёлочных игрушек до фигурок Деда Мороза и Снегурочки. Главный персонаж – собака как символ наступающего года – тоже нашёл своё место на полках. Причём не только в виде привычных статуэток, но и в виде изображения на подарочных атрибутах. Их можно приобрести и за 100 рублей, и за 500.

Уже сейчас можно принарядить к предстоящему празднику и детей. Новогодние костюмы поступили в продажу в детские магазины города ещё в октябре. Мальчикам – наряды богатырей и мушкетёров, девочкам – платья фей и принцесс.

«По-прежнему особой популярностью пользуются костюмы известных героев вселенной Marvel – Человека-паука и Бэтмена. Для малышей есть и костюмы различных животных – белочек, зайцев и, главное, собаки», – рассказывают в магазине детских товаров.

Карнавальные костюмы есть как для малышей с полугодовалого возраста, так и для взрослых. Среди тех, кто постарше, как правило, хорошо расходятся наряды Деда Мороза и Снегурочки. За наряд к празднику придётся выложить от 500 рублей до 2 500 рублей.

На рынке, где торгуют продавцы с соседнего берега, костюмы к Новому году купить пока не получится. Здесь их попросту нет. Зато китайские торговцы постепенно начинают выкладывать на прилавки праздничную атрибутику и развешивать мишуру. Пока ассортимент здесь не очень широк, но новогодние игрушки и гирлянды уже красуются на полках. Наборы шаров для ёлки стоят от 60 до 400 рублей, гирлянды чуть дороже – от 250 рублей.

Праздник пришёл ещё не во все магазины города, но во многих из них уже с нетерпением ждут покупателей новогодних подарков.