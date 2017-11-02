Благовещенский «Кошкин дом» просит протянуть ему «Лапу помощи»
Благовещенская зоозащитная организация «Кошкин дом» объявила, что приостанавливает оказание помощи в лечении безнадзорных животных. В клиниках города за операции и лечение уже накопилось долгов на 60 тысяч рублей. Дабы исправить ситуацию, зоозащитники объявили акцию «Лапа помощи».
«Мы потонули в собственной безотказности, – написали руководители организации в Instagram. – Наш долг – это зарплата врачей, которые нам не отказывают, берут в стационар и лечат тяжелых хвостиков».
Из-за долгов «Кошкин дом» вынужден отложить на неопределенный срок строительство забора на своем участке – деньги пойдут на покрытие долгов.
Именно из-за долгов зоозащитники обратились за помощью к неравнодушным горожанам, объявив акцию «Лапа помощи». Каждый, кому небезразлична судьба бездомного животного, может внести небольшой вклад. С общей помощью «Кошкин дом» погасит долги за лечение и стерилизацию в клиниках. Также можно оплатить чеки непосредственно в клиниках: «От носа до хвостика» и в «Энимал сити».
Реквизиты для помощи:
Р/с 40703810946730000066
Голодный телефон 8-914-580-68-00
Я/к 410015718058278
Карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370
Мобильный банк 8-914-571-90-61
получатель Светлана Витальевна П.
Карта Сбербанка 4276 0300 1317 3279
Мобильный банк 8-909-815-93-41
получатель Лилия Галимовна.Щ.
С пометкой «Лапа помощи».
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