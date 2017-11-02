Благовещенский «Кошкин дом» просит протянуть ему «Лапу помощи»

Благовещенская зоозащитная организация «Кошкин дом» объявила, что приостанавливает оказание помощи в лечении безнадзорных животных. В клиниках города за операции и лечение уже накопилось долгов на 60 тысяч рублей. Дабы исправить ситуацию, зоозащитники объявили акцию «Лапа помощи».

«Мы потонули в собственной безотказности, – написали руководители организации в Instagram. – Наш долг – это зарплата врачей, которые нам не отказывают, берут в стационар и лечат тяжелых хвостиков».

Из-за долгов «Кошкин дом» вынужден отложить на неопределенный срок строительство забора на своем участке – деньги пойдут на покрытие долгов.

Именно из-за долгов зоозащитники обратились за помощью к неравнодушным горожанам, объявив акцию «Лапа помощи». Каждый, кому небезразлична судьба бездомного животного, может внести небольшой вклад. С общей помощью «Кошкин дом» погасит долги за лечение и стерилизацию в клиниках. Также можно оплатить чеки непосредственно в клиниках: «От носа до хвостика» и в «Энимал сити».

Реквизиты для помощи:

Р/с 40703810946730000066

Голодный телефон 8-914-580-68-00

Я/к 410015718058278

Карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370

Мобильный банк 8-914-571-90-61

получатель Светлана Витальевна П.

Карта Сбербанка 4276 0300 1317 3279

Мобильный банк 8-909-815-93-41

получатель Лилия Галимовна.Щ.

С пометкой «Лапа помощи».