Снежно в северных районах Приамурья: прогноз погоды на 3 ноября

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В Амурской области 3 ноября установится переменная облачность, в отдельных северных районах пойдет слабый снег. Северо-западный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду, местами порывы достигнут 8-13 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 8…13 градусов, местами по северу – от минус 18 до минус 23 градусов. Днем по северу термометры покажут 2…7 градусов ниже нуля, местами по крайним северным районам будет около минус 10, по югу – от нуля до минус 5.

В Благовещенске 3 ноября ожидается ночью переменная облачность, днем небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 8…10 градусов, днем – минус 1…3, сообщает Амурский гидрометцентр.