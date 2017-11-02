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2ноября
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сегодня, 15:26 0

В Приамурье поступили пожарные машины на базе боевых танков

В Приамурье поступили пожарные машины на базе боевых танков
Фото: structure.mil.ru

Военным Приамурья, а также Забайкальского и Хабаровского краев поступила необычная техника. Речь о специальных пожарных машинах (СПМ), созданных на базе боевых танков Т-72 и Т-80.

Такие машины выпускает «Омский завод транспортного машиностроения». Они имеют массу около 60 тонн и запас хода более 250 километров. Экипаж пожарного танка состоит из трех человек. С помощью оборудования, установленного на машине, можно тушить огонь на расстоянии до 100 метров.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, такую технику можно использовать для тушения пожаров в опасных местах, например, когда тушат склады с боеприпасами. СПМ хорошо бронирован, имеет высокую проходимость, в его резервуаре – до 25 кубометров воды или специального средства для пожаротушения.

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#военные #технологии #транспорт

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