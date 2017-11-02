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Подростков, пострадавших в ДТП под Белогорьем, выписали из больницы

Подростков, пострадавших в ДТП под Белогорьем, выписали из больницы

Врачи Амурской областной детской больницы выписали подростков, пострадавших в ДТП под Белогорьем. Авария случилась 21 октября. Минивэн съехал с трассы, перевернулся и врезался в дерево. За рулем находился 15-летний подросток, с ним в машине были еще семь юных амурчан 2001-2004 годов рождения. Всех доставили в медучреждение.

Из восьми человек четверых отпустили домой, остальных госпитализировали. Трое попали в травматологическое отделение, один пострадавший – в неврологическое. На сегодняшний день всех выписали из больницы. Самые серьезные травмы получили две девочки, одна из которых несколько дней находилась в реанимации, затем ее перевели в обычную палату.

«У одной девочки был ушиб коленного сустава, он стабильный без неврологических нарушений. У двух девочек перелом позвонков и поперечных отростков позвоночника. Лечили консервативно, потом изготовили для них специальные корсеты на ортопедическом предприятии. Будут амбулаторно теперь лечиться корсетами», – сказал директор Центра детской политравмы Владимир Дудкин.

Тем временем в амурском управлении МВД сообщили, что на родителей двух подростков – того, кто управлял автомобилем, и того, кто дал ключи от транспорта – составлено два административных материала по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С остальными подростками провели профилактическую беседу.

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#ДТП #здоровье #происшествия #транспорт

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