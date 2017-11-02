Подростков, пострадавших в ДТП под Белогорьем, выписали из больницы

Из восьми человек четверых отпустили домой, остальных госпитализировали. Трое попали в травматологическое отделение, один пострадавший – в неврологическое. На сегодняшний день всех выписали из больницы. Самые серьезные травмы получили две девочки, одна из которых несколько дней находилась в реанимации, затем ее перевели в обычную палату.

«У одной девочки был ушиб коленного сустава, он стабильный без неврологических нарушений. У двух девочек перелом позвонков и поперечных отростков позвоночника. Лечили консервативно, потом изготовили для них специальные корсеты на ортопедическом предприятии. Будут амбулаторно теперь лечиться корсетами», – сказал директор Центра детской политравмы Владимир Дудкин.

Тем временем в амурском управлении МВД сообщили, что на родителей двух подростков – того, кто управлял автомобилем, и того, кто дал ключи от транспорта – составлено два административных материала по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С остальными подростками провели профилактическую беседу.