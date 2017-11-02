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В Октябрьском районе завершена реконструкция подъезда к селу Черемушки

В Октябрьском районе завершена реконструкция подъезда к селу Черемушки

В Октябрьском районе завершена реконструкция подъезда к селу Черемушки – дороги, которая соединяет этот населенный пункт с районным центром – селом Екатеринославка. Работы выполнял «Амурупрадор».

Итоговая проверка объекта реконструкции была проведена 27 октября, ведется процедура получения разрешения на ввод в эксплуатацию этой автомобильной дороги.

Новый участок имеет протяженность 2,9 километра и является дорогой IV технической категории, имеет тип дорожной одежды и вид покрытия – переходный (щебеночно-песчано-гравийная смесь). Строительство подъезда позволило увеличить безопасность дорожного движения и осуществить движение школьных и рейсовых пассажирских автобусов.

Реализация проекта по реконструкции подъезда к селу Черемушки вошла в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В рамках программы заканчивается реализация еще одного объекта в Свободненском районе: подъезд к селу Нижние Бузули от автомобильной дороги «Амур». Строительство этого участка планируется закончить в первой декаде ноября 2017 года, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Трамвай. Пятёрочка. Вези в Черёмушки меня. (с)

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