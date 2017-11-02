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В Приамурье за убитую стельную самку косули браконьер заплатит 100 тысяч рублей

В Приамурье за убитую стельную самку косули браконьер заплатит 100 тысяч рублей
Фото: Rusecolog

Браконьера, застрелившего стельную косулю в Приамурье, через суд обязали выплатить крупную сумму. Факт незаконной охоты выявлен еще в апреле 2016 года, но судебный процесс затянулся из-за нежелания амурчанина признавать вину. Но суд признал его виновным, и мужчина заплатит 100 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба за убитое животное.

Полтора года назад на территории охотничьих угодий Магдагачинского района служащие управления по охране животного мира в ходе патрулирования наткнулись на кровавый след с фрагментами внутренностей. Сотрудники поехали по следу и через короткое время увидели вездеход. Водитель, заметив автомобиль с инспекторами, попытался скрыться. Но когда понял, что оторваться от погони не получится, на глазах у преследователей выбросил из вездехода тушу косули. Как оказалось, это была беременная двумя детенышами самка.

При этом в салоне вездехода обнаружили две единицы оружия, а сроки охоты на копытных в тот момент были закрыты.

Свою вину браконьер признавать не желал и в течение полутора лет писал жалобы и оспаривал решения судов. Сначала он пытался доказать, что не имеет отношения к застреленной косуле, затем стал говорить, что тушу просто нашел.

Однако суд встал на сторону управления животного мира. Нарушителю, помимо штрафа и лишения права охоты, придется выплатить 100 тысяч рублей компенсации за ущерб, нанесённый природе региона.

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#закон #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Ну что за увлечение такое у некоторых - убивать! Как рука поднимается, наверняка же видно, что стельная. Подыхают чтоли с голоду или такая уж тяга к убийству. Пости все, конечно, едят мясо, но убивать самому.(

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Охота пуще неволи, но охота должна быть цивилизованной. В апреле у косули переход с мест зимовки в летние обиталища, тем и пользуются

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    ночью они не разбирают в кого стрелять.

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