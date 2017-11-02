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сегодня, 14:27 0

После массовой драки возле благовещенского кафе возбудили уголовное дело

После массовой драки возле благовещенского кафе возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки, случившейся возле кафе, расположенного в микрорайоне Благовещенска. Дело было заведено по статье 116 УК РФ «Побои», сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Правоохранителям поступило три заявления по факту причинения телесных повреждений. Были назначены судебные медицинские экспертизы.

Статья 116 УК РФ «Побои» предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщало Амур.инфо, драка возле кафе произошла в ночь с 29 на 30 октября. Случившееся попало на видео. По неофициальной информации, в ходе разборок одна из девушек получила серьезную травму.

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#происшествия

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