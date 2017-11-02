Двух фигурантов дела о миллиардных хищениях на Восточном заключили под стражу

Фото: lenta.ru

Адвокат Владимира Ашихмина Алексей Слепцов рассказал агентству, что одна из причин, по которым мера пресечения была изменена с домашнего ареста на самую строгую, – угрозы в адрес одного из экспертов, который допрашивался по делу.

Адвокат уточнил, что женщина-эксперт, проводившая финансово-экономическую экспертизу по делу, услышала в коридоре в здании суда сказанную Хризманом фразу: «Ты у меня доулыбаешься». Ее женщина восприняла как угрозу в свой адрес. Позднее она обратилась в правоохранительные органы, которые инициировали проверку по этому факту.

«Все, кто были в другом судебном заседании, в том числе подсудимые, говорят, что, во-первых, говорилось не ей, а Владимиру Ашихмину, во-вторых, фраза звучала не "доулыбаешься", а "чего ты улыбаешься"», – отметил Алексей Слепцов.

Он сообщил, что этим инцидентом также заинтересовалось УФСИН. Управление сделало соответствующие запросы и в итоге представило ходатайство об изменении меры пресечения на более строгую в связи с тем, что якобы Хризман старший и Ашихмин нарушали условия домашнего ареста. Согласно выставленным еще московским судом условиям, они не имели права общаться друг с другом, кроме как во время судебных заседаний.

«Когда начали рассматривать вот эту жалобу (от эксперта), стал возникать вопрос, а почему это они (Юрий Хризман и Владимир Ашихмин), в принципе, общаются, если запрещено это делать? Ну и основная причина – это нарушение условий в плане общения», – добавил адвокат Алексей Слепцов.

Он сообщил, что защита Хризмана и Ашихмина будет обжаловать это решение суда.

Как сообщало Амур.инфо, процесс по делу о хищениях на Восточном начался в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске в мае 2016 года. Дело рассматривается в закрытом режиме. Потерпевшими по делу проходят «Дальспецстрой» и госкорпорация «Роскосмос». На скамье подсудимых – бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер думы Хабаровского края Виктор Чудов и сын руководителя «Дальспецстроя» Михаил Хризман. Вину обвиняемые не признают.

Юрий Хризман, Михаил Хризман и Виктор Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере. Следователи полагают, что в 2006-2009 годах они похитили около 106 миллионов рублей, принадлежащих «Дальспецстрою».

Кроме того, Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома Восточный с ущербом в размере 5,2 миллиарда рублей.