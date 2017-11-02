В Благовещенске киргиз поссорился с соотечественником и сломал ему ногу

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении уроженца Республики Кыргызстан. 24-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Он сломал ногу соотечественнику во время бытовой ссоры.

1июня 2017 года обвиняемый находился по месту своего проживания вместе с другими киргизами. В этот же день между мужчиной и его соотечественниками произошел словесный конфликт на бытовой почве.

Обвиняемому один из его оппонентов начал высказывать недовольство тем, что тот не исполняет общепринятые обязанности в коллективе. На следующий день конфликт продолжился. Только на этот раз дело закончилось не словесной перепалкой. Обвиняемый взял металлический гвоздодер и ударил им неприятеля по ноге. Потерпевший получил открытый перелом.

16 июня обвиняемого задержали, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 31 октября прокуратура Благовещенска направила уголовное дело для рассмотрения по существу в городской суд.

За совершение этого преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, сообщает областная прокуратура.