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В Благовещенске киргиз поссорился с соотечественником и сломал ему ногу

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении уроженца Республики Кыргызстан. 24-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Он сломал ногу соотечественнику во время бытовой ссоры.

1июня 2017 года обвиняемый находился по месту своего проживания вместе с другими киргизами. В этот же день между мужчиной и его соотечественниками произошел словесный конфликт на бытовой почве.

Обвиняемому один из его оппонентов начал высказывать недовольство тем, что тот не исполняет общепринятые обязанности в коллективе. На следующий день конфликт продолжился. Только на этот раз дело закончилось не словесной перепалкой. Обвиняемый взял металлический гвоздодер и ударил им неприятеля по ноге. Потерпевший получил открытый перелом.

16 июня обвиняемого задержали, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 31 октября прокуратура Благовещенска направила уголовное дело для рассмотрения по существу в городской суд.

За совершение этого преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, сообщает областная прокуратура.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Ну и новость

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Водитель возле ОКЦ сбил парня и девушку, парень помер. Водителю прокурор запросил наказание 2.5 года. Сломанная нога и жизнь человека. Такие у нас законы, однако.

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