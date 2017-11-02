В Хабаровске появилась корь: Роспотребнадзор советует амурчанам привиться

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Корь – инфекционное заболевание, для этой инфекции характерна почти стопроцентная восприимчивость. То есть, если человек, ранее не болевший корью или не привитый от этой болезни, будет контактировать с больным – вероятность заболеть чрезвычайно высока. Передается эта болезнь воздушно-капельным путем.

В Амурской области, по данным ведомства, самая крупная вспышка кори, связанная с завозом инфекции из КНР, была зарегистрирована в 2004 году. Тогда пострадало 298 непривитых человек. Последний случай был зарегистрирован в начале 2014 года – у непривитого туриста, вернувшегося из Таиланда. На протяжении последних трех лет корь в области не регистрируется.

Корь опасна осложнениями, связанными с патогенным воздействием вируса на дыхательные пути и иммунную систему. Они могут проявляться в виде обширной пневмонии, миокардита, менингита, энцефалита. При тяжелом течении заболевания возможен летальный исход, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Вакцинация является самым эффективным средством специфической профилактики кори. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, первую вакцинацию против кори проводят детям в возрасте 12 месяцев, вторую – в возрасте 6 лет. Вакцинации также подлежат не привитые в детстве взрослые, привитые однократно, не имеющие документально подтвержденных сведений о проведенных прививках или о перенесенном заболевании корью.

Кроме Хабаровска, тревожная обстановка по заболеваемости корью отмечается в Таиланде, Вьетнаме, Турции и КНР – там. где любят отдыхать жители Приамурья.