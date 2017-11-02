Жильцы тындинского дома требуют переселения, областные власти говорят о капремонте

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Жители тындинского дома в микрорайоне Таежный по адресу: улица Кольцевая, 7 считают, что их дом, заселенный в 2014 году, разваливается и не подлежит ремонту. Зампред областного правительства Дмитрий Тетенькин встретился с людьми и предложил вместо ремонта потребовать с обанкротившихся строителей денежную компенсацию.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на коммунальные проблемы нового дома в микрорайоне Таежный люди жалуются несколько лет. Там регулярно возникают проблемы с водопроводом. Кроме того, жильцы говорят, что здание все больше кренится – это наблюдается с 2015 года, в нем увеличиваются трещины и щели. Они убеждены, что никакой ремонт здесь не поможет, и требуют переселить их в другие дома.

Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, городскую администрацию, которая адресовала вопрос областным властям. Правительство обращалось к подрядчику с требованием устранить замечания, возникшие за период гарантийного срока. В 2016 году жильцы стали настаивать на том, чтобы признать дом аварийным, а их расселить.

Наконец они собрали деньги и отправили представителя в Москву к президенту России в надежде на то, что там их проблемы решат. В октябре 2017 года жительница Тынды попала на прием к консультанту департамента президента по приему граждан. Ее жалобу выслушали и пообещали рассмотреть. В последнем письме из департамента жильцам написали, что срок обращения продлили на месяц, ответ обещали дать до 2 декабря.

В среду, 1 ноября, с жильцами дома № 7 по улице Кольцевой встретился зампред областного правительства Дмитрий Тетенькин и ответил на их вопросы.

Согласно сообщению пресс-службы областного правительства, дому всё-таки требуется ремонт в рамках гарантийного обязательства. Однако подрядная строительная организация не может его выполнить, так как находится в стадии банкротства.

Заместитель председателя правительства рассказал жителям, что у них есть два варианта выхода из сложившейся ситуации. Первый: потребовать от подрядчика-банкрота вместо ремонта выплатить за него денежную компенсацию. Второй: собственникам жилья нужно вступить в программу софинансирования капитального ремонта жилья. Тогда они будут вправе рассчитывать на ремонт дома по программе капремонта.