Снега будет много, но не долго: Приамурье под влиянием юго-западного циклона

Снег будет идти на территории Амурской области вплоть до 6 ноября. Такая погода считается в ноябре нормальной, подтверждают синоптики. Особенно много осадков выпадет на севере Приамурья.

Приготовиться к выпадению снега в ближайшие дни следует жителям северных районов области. Амурчанам, которые живут в южной части региона, удастся отдохнуть от осадков. Через Амурскую область проходит юго-западный циклон. В выходные дни, 4 и 5 ноября, мокрый снег выпадет на всей территории Приамурья.

Отрицательные температуры продержатся до конца выходных. На севере области ночью температура воздуха понизится вплоть до минус 20 градусов. В южных районах будет чуть теплее от 8 до 13 градусов со знаком минус. Днем температура будет от 0 до минус 10 градусов.

«С воскресенья из-за смены потоков на южные в регионе наступит потепление. Ночью температура воздуха повысится до минус 5 градусов. Днём потеплеет до плюс 5. Тепло продержится, ориентировочно, до 7 ноября», – рассказывают синоптики Амурского гидрометцентра.