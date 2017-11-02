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Студенты закрывающегося колледжа в Свободном: нам не по карману перевод в ссузы других городов

Студенты закрывающегося колледжа в Свободном: нам не по карману перевод в ссузы других городов
Фото: gzt-sv.ru, пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Амурский облпотребсоюз решил закрыть кооперативный колледж в Свободном. Свое недовольство решением учредителя ссуза учащиеся выразили на митинге. Чтобы разъяснить ситуацию в Свободный выехала рабочая группа минобрнауки.

На одну организацию среднего профессионального образования в Приамурье станет меньше в 2018 году. Закрыть свое учреждение решил Амурский облпотребсоюз. Об этом узнали учащиеся и 31 октября вышли на митинг.

Реакция последовала быстро – в Свободный выехала делегация министерства образования и науки области во главе с министром.

«К сожалению, изменить решение о закрытии техникума мы не можем. Сейчас самое главное, чтобы ребята смогли закончить обучение и получить дипломы. Если у студентов третьего курса и всех тех, кто учится заочно, такая возможность есть, то второкурсникам, которых осталось 13 человек, придется искать другие пути решения. И мы им готовы в этом помочь», – отметила министр образования и науки Амурской области Ольга Варсанова.

«Преподаватели советовали нам переводиться в колледжи Благовещенска или Белогорска. Но нам обучение и проживание в другом городе будет просто не по карману», – рассказали студенты.

В министерстве студентам рекомендовали перевестись в Амурский технический колледж, который также находится в Свободном и с этого года получил лицензию на преподавание аналогичных специальностей.

«Сразу стоит оговорить три момента. При переводе в наш ссуз учебные планы практически не изменятся. Плата за обучение в техколледже не будет выше той, что была в техникуме. А иногородним студентам будет предоставлено общежитие», – подчеркнул директор Амурского технического колледжа Олег Кривцов.

Перейти в технической колледж рекомендовали и педагогам, которых в кооперативном колледже сейчас всего 7. Второй вариант ­– пройти переподготовку и найти работу по другой специальности. В этом министерство обещало помочь.

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#образование #ссузы

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Комментарии
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  • Киса Воробьянинов

    Киса Воробьянинов
    48 минут назад

    Вот и зашевелились немного! Главное, придать огласке, а дальше уже не отвертятся от обещаний пропечатанных в прессе! А что будет со зданием?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    42 минуты назад

    Месяц проживания в Амурском аграрном колледже стоит 800 руб...Можно кредит взять,кому не по карману..Освобождайте уже здание поскорей!!И глобус свой не забудьте.

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