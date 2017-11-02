Студенты закрывающегося колледжа в Свободном: нам не по карману перевод в ссузы других городов

Фото: gzt-sv.ru, пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

На одну организацию среднего профессионального образования в Приамурье станет меньше в 2018 году. Закрыть свое учреждение решил Амурский облпотребсоюз. Об этом узнали учащиеся и 31 октября вышли на митинг.

Реакция последовала быстро – в Свободный выехала делегация министерства образования и науки области во главе с министром.

«К сожалению, изменить решение о закрытии техникума мы не можем. Сейчас самое главное, чтобы ребята смогли закончить обучение и получить дипломы. Если у студентов третьего курса и всех тех, кто учится заочно, такая возможность есть, то второкурсникам, которых осталось 13 человек, придется искать другие пути решения. И мы им готовы в этом помочь», – отметила министр образования и науки Амурской области Ольга Варсанова.

«Преподаватели советовали нам переводиться в колледжи Благовещенска или Белогорска. Но нам обучение и проживание в другом городе будет просто не по карману», – рассказали студенты.

В министерстве студентам рекомендовали перевестись в Амурский технический колледж, который также находится в Свободном и с этого года получил лицензию на преподавание аналогичных специальностей.

«Сразу стоит оговорить три момента. При переводе в наш ссуз учебные планы практически не изменятся. Плата за обучение в техколледже не будет выше той, что была в техникуме. А иногородним студентам будет предоставлено общежитие», – подчеркнул директор Амурского технического колледжа Олег Кривцов.

Перейти в технической колледж рекомендовали и педагогам, которых в кооперативном колледже сейчас всего 7. Второй вариант ­– пройти переподготовку и найти работу по другой специальности. В этом министерство обещало помочь.