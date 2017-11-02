Сельхозпредприятие в Приамурье складировало отходы на территории природного заказника

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Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура и дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий провели совместную проверку в природном заказнике «Амурский». В ходе нее выяснилось, что одно из предприятий Константиновкого района организовало там несанкционированную свалку отходов.

Речь идет об ООО «Пограничное», которое занимается сельским хозяйством в Константиновском районе. Оказалось, что предприятие выкидывало мусор и различные отходы в границах охранной зоны государственного природного заказника регионального значения «Амурский».

По данному факту Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении организации и ее работника дела об административных правонарушениях по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при накоплении отходов производства и потребления». Дело для рассмотрения по существу было направлено в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Постановлением заместителя главного государственного санитарного врача по Амурской области юридическое лицо и работник привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 51 000 рублей. В настоящее время несанкционированная свалка отходов ликвидирована.