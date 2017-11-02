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Счетная палата выявила нарушения в туристическом кластере «Амур»

Счетная палата выявила нарушения в туристическом кластере «Амур»

Российская Счетная палата обнаружила ряд нарушений при проверке туристических кластеров. В кластере «Амур» сорваны сроки сдачи, сообщают «Известия». В него входят такие незавершенные объекты, как «Золотая миля» и «Маленькая Венеция».

Создание туристско-рекреационных кластеров предусмотрено Федеральной целевой программой развития туризма. Она начала работу в 2008 году и должна завершиться в 2018-м. За эти годы в разных регионах России предусмотрено строительство порядка 230 объектов по обеспечивающей инфраструктуре и более 350 — по туристическому направлению. Программа построена на принципах государственно-частного партнерства — на один рубль бюджетных средств должно быть привлечено три рубля частных инвестиций. Из бюджета вложено более 50 миллиардов рублей. Однако инвестирование государственных средств в некоторых случаях не привело к запланированному результату.

Счетная палата выявила нарушений и неэффективно вложенных средств на 7 миллиардов рублей. Так, из 43 завершенных инвестиционных проектов кластера «Елец» в Липецкой области шесть объектов, созданных как туристические, были перепрофилированы инвесторами в магазины. При проверке ТРК «Тункинская долина» в Бурятии инспекторы обнаружили, что стены павильонов покрыты плесенью, в цементной стяжке – трещины. В якутском кластере «Северная мозаика» обнаружили неиспользуемые электросети, простаивающие из-за отсутствия туристических объектов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», туристический кластер «Амур» вошел в федеральную программу в 2014 году. Предполагалось, что из федерального бюджета на него выделят 3,2 миллиарда рублей. В кластер вошли такие проекты, как реконструкция коллектора и строительство туристических объектов «Золотая миля» и «Маленькая Венеция». В конце 2016 года президент Путин просил Счетную палату и Генпрокуратуру проверить вышеупомянутые туристические кластеры, в том числе и ТРК «Амур» в Амурской области, в вопросе эффективности использования средств бюджетов.

В областном правительстве сообщали, что инвесторы интересуются вложением средств в «Золотую милю», но не решаются на это в связи с тем, что на ее территории не решен вопрос с инженерными коммуникациями.

Масштабный туристско-рекреационный комплекс в итальянском стиле «Маленькая Венеция» заявил китайский инвестор – компания «Хуафу». Предполагалось, что она заработает в 2017 году. Однако в июле 2017 года сообщалось, что строительство практически остановилось, объекты готовы примерно на 10 %. Сроки сдачи объекта сдвинулись на 2022 год.

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#областная власть #российская власть #строительство #туризм

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Чисто коммерческие проекты, бизнес либо не в силах потянуть, либо опасается риска.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    коллектор включен в туристический кластер!? туда туристов собирались водить?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Маленькая венеция утопия. Достроят к 50-ым годам

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Видимо, опять без чертежу строили ... как и Натальинскую базу.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Антон Макаров

    Маленькая венеция утопия. Достроят к 50-ым годам



    Ага ... когда на ДВ будут жить одни китайцы, они быстро для себя ее достроят.

    У них за строительство без чертежа воровство из бюджета - расстрел, у нас перевод на руководство более богатым регионом.

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    49 минут назад

    не понимаю чего бояться вкладываться частники, острова тоже в свое время брать никто не хотел, продавали сколько времени, в итоге теперь очень жирное местечко. А тут еще и на набережной в самом центре считай

  • Maikl

    Maikl
    39 минут назад

    Глеб Жегловне понимаю чего бояться вкладываться частники, острова тоже в свое время брать никто не хотел, продавали сколько времени, в итоге теперь очень жирное местечко. А тут еще и на набережной в самом центре считай


    Я смотрю, вы инвестор, с "опытом.." не понимает он...

    В наших реалиях, каждый год меняются законы, повышаются налоги, и правила игры (не официальные) ,, пока не будет кординальной смены руководящего менеджмента, области и страны в целом... ни кто не будет сюда вкладывать большие деньги, (кроме как в сырьевой сектор)

  • Хмык

    Хмык
    38 минут назад

    Я бы иначе тему назвал:

    "Амурская область прос..ла 3,5 млрд. федеральных денег".

    Работа идет, результат виден

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    19 минут назад

    АКЦИОнер

    Видимо, опять без чертежу строили ... как и Натальинскую базу.



    да ГУКС в последнее время все строит без чертежу и ничего, никакие проверки не страшны, деньги списываются....

  • Крылья

    Крылья
    57 секунд назад

    Стоимость вложений в "Венецию" около 7 милииардов рублей. Окупятся эти деньги не скоромост через Амур чуть дороже стоит. Так кому нужна та "Венеция"? Гостиницу "Азия" тоже с размахом строили, теперь заполнить не могут

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