Счетная палата выявила нарушения в туристическом кластере «Амур»

Создание туристско-рекреационных кластеров предусмотрено Федеральной целевой программой развития туризма. Она начала работу в 2008 году и должна завершиться в 2018-м. За эти годы в разных регионах России предусмотрено строительство порядка 230 объектов по обеспечивающей инфраструктуре и более 350 — по туристическому направлению. Программа построена на принципах государственно-частного партнерства — на один рубль бюджетных средств должно быть привлечено три рубля частных инвестиций. Из бюджета вложено более 50 миллиардов рублей. Однако инвестирование государственных средств в некоторых случаях не привело к запланированному результату.

Счетная палата выявила нарушений и неэффективно вложенных средств на 7 миллиардов рублей. Так, из 43 завершенных инвестиционных проектов кластера «Елец» в Липецкой области шесть объектов, созданных как туристические, были перепрофилированы инвесторами в магазины. При проверке ТРК «Тункинская долина» в Бурятии инспекторы обнаружили, что стены павильонов покрыты плесенью, в цементной стяжке – трещины. В якутском кластере «Северная мозаика» обнаружили неиспользуемые электросети, простаивающие из-за отсутствия туристических объектов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», туристический кластер «Амур» вошел в федеральную программу в 2014 году. Предполагалось, что из федерального бюджета на него выделят 3,2 миллиарда рублей. В кластер вошли такие проекты, как реконструкция коллектора и строительство туристических объектов «Золотая миля» и «Маленькая Венеция». В конце 2016 года президент Путин просил Счетную палату и Генпрокуратуру проверить вышеупомянутые туристические кластеры, в том числе и ТРК «Амур» в Амурской области, в вопросе эффективности использования средств бюджетов.

В областном правительстве сообщали, что инвесторы интересуются вложением средств в «Золотую милю», но не решаются на это в связи с тем, что на ее территории не решен вопрос с инженерными коммуникациями.

Масштабный туристско-рекреационный комплекс в итальянском стиле «Маленькая Венеция» заявил китайский инвестор – компания «Хуафу». Предполагалось, что она заработает в 2017 году. Однако в июле 2017 года сообщалось, что строительство практически остановилось, объекты готовы примерно на 10 %. Сроки сдачи объекта сдвинулись на 2022 год.