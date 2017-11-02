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сегодня, 11:13 1

Дворы нескольких благовещенских многоэтажек остались без освещения

Дворы нескольких благовещенских многоэтажек остались без освещения
Фото: tverlife.ru

Жильцы дома № 148 по улице Калинина и трех соседних домов областного центра остались без освещения во дворах. От электроснабжения отключили только уличные фонари, в квартирах проблем со светом нет.

«Уличные фонари перестали светить ещё в августе. Хотя до этого все 20 лет, что стоят наши дома, работали исправно. Ночью здесь вообще ничего не видно из-за темноты», – рассказывает старший дома № 148 Василий Поршуков.

Возмущённые жильцы со своей проблемой обращались в «Горсвет». В компании им подтвердили, что на этом участке линия освещения исправна, и никаких неполадок зафиксировано не было. Однако обслуживать ее муниципальное предприятие не должно.

«Эта линия освещения долгое время была бесхозной и на балансе муниципалитета не находится. Поэтому наше предприятие её не обслуживает, иначе это будет попросту нецелевое расходование средств», – рассказал директор подразделения по обслуживанию и эксплуатации сетей наружного освещения МКП «ГСТК» Юрий Грошев.

За помощью благовещенцы обратились письменно к городским властям. В администрации подтвердили информацию «Горсвета»: фонари предназначены для освещения дворовых территорий многоквартирных домов, а не для мест общего пользования, поэтому на основании части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, за их содержание отвечают сами жильцы многоквартирных домов.

«Пока мы при помощи управляющей компании установили на одном из домов два фонаря. Правда, за свой счёт. Но от этого стало не особо светлее, освещения всё равно не хватает», – рассказал Василий Поршуков.

Как оказалось, до этого фонари горели, потому что их, сами того не зная, обслуживали Амурские коммунальные системы как ресурсоснабжающая организация.

«В августе этого года освещение во дворе отключили за бездоговорное потребление электроэнергии, которое выявили специалисты АКС во время проверки», – сообщили в АКС.

Теперь с этой проблемой горожане должны разобраться самостоятельно и, соответственно, платить за свет во дворе из своего кармана.

«Жильцы должны на общем собрании решить, хотят ли они включить в договор со своей управляющей компанией пункт «обслуживание сетей наружного освещения», чтобы перерасчёт потребляемой электроэнергии включался в общедомовые нужды», – объяснил Юрий Грошев.

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#ЖКХ #энергетика

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Комментарии
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  • IG

    IG
    2 часа назад

    В любом дворе многоэтажек такая же схема. Освещение двора запитывается не от дома, а от уличных сетей освещения, которые обслуживает АКС... Жильцы не должны за это платить...

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