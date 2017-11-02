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В ДТП в автоцентре Благовещенска пострадали два ребенка и один взрослый

В ДТП в автоцентре Благовещенска пострадали два ребенка и один взрослый

В городском отделе ГИБДД прокомментировали ДТП, случившееся 1 ноября в автоцентре Благовещенска. В 14:29 по адресу: улица Ленина, 192/2, водитель автомобиля Honda Civic Shuttle, заезжая в автомастерскую, не выбрал безопасную скорость движения и ударился о стеклянную стену. Осколки ранили рядом стоящих людей.

Пострадали 44-летний мужчина, 15-летняя девочка и 10-летний мальчик. Как сообщили Амур.инфо на станции скорой помощи, у пострадавших ушибы и ранения осколками. Девочку-подростка родители отказались везти в медучреждение, а мальчика доставили в травмпункт. Серьезных повреждений никто не получил.

Сам водитель также не пострадал. Как рассказала дочь мужчины, находившегося за рулем, в момент происшествия отец не был пьян. Эту же информацию подтвердили в ГИБДД. Мужчина прошел освидетельствование.

«Отцу 53 года, у него 35 лет стажа за рулем, ни одного ДТП за это время. Он сидел за рулем чужого автомобиля и, видимо, растерялся. Его отец – мой дед – попросил загнать машину в автомастерскую. Он сел за руль, и что-то пошло не так, он сам не может понять, что случилось. Высокий человек, машина маленькая, непривычно все. Непонятно, что случилось. Возможно, еще сказывается стресс после перенесенной месяц назад серьезной операции. Но вины своей он не отрицает, хотя со стороны автоцентра тоже не все гладко. Там нарушение техники безопасности, там должна быть кирпичная стена. Там просто огромный стеклопакет отделяет техническую зону от комнаты отдыха. Так не должно быть. И вообще, мастеровые должны сами загонять на СТО машину, а не водители. Но ущерб мы все равно возместим», – поделилась дочь водителя «хонды».

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#дети #ДТП #здоровье #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Щас,хозяин автосалона готовь бабки,пол скользкий ,стена не из кирпича значит не противоударная,вообщем хозяин попал. А если серьезно хозяева машины настроены бабло с хозяина автосалона сорвать.

  • Дрын

    Дрын
    1 час назад

    ~~Пострадали 44-летний мужчина, 15-летняя девочка и 10-летний мальчик

    А на соседнем ресурсе утверждают , что они стали жертвами, то есть погибли!

    Я всегда валяюсь от таких горе писателей редакторов. И ведь будут утверждать , что все правильно написали!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Дрын~~Пострадали 44-летний мужчина, 15-летняя девочка и 10-летний мальчик

    А на соседнем ресурсе утверждают , что они стали жертвами, то есть погибли!

    Я всегда валяюсь от таких горе писателей редакторов. И ведь будут утверждать , что все правильно написали!


    Жертва изнасилования - это тоже погибшая? А жертва вымогательства? Вы, прежде чем умничать, почитайте определение слова "жертва".

  • рон

    рон
    1 час назад

    Знаю таких, типа я супер водитель со стажем, тем более, это его не оправдывает, как можно перепутать педали.

  • бабаяга

    бабаяга
    44 минуты назад

    дочь водителя -типичная баба. Таким за их витиеватый базар надо просто давать по башке с криком -завали рот.

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    16 минут назад

    ANTANTAЩас,хозяин автосалона готовь бабки,пол скользкий ,стена не из кирпича значит не противоударная,вообщем хозяин попал. А если серьезно хозяева машины настроены бабло с хозяина автосалона сорвать.


    тоже об этом сразу подумал, что все виноваты вокруг окажутся, кроме самих виновных! проверки все найдут и что выхода аварийного противопожарного не было, лампочки не те, запрещенные для автосалонов и т.п.

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