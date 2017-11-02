В ДТП в автоцентре Благовещенска пострадали два ребенка и один взрослый

Пострадали 44-летний мужчина, 15-летняя девочка и 10-летний мальчик. Как сообщили Амур.инфо на станции скорой помощи, у пострадавших ушибы и ранения осколками. Девочку-подростка родители отказались везти в медучреждение, а мальчика доставили в травмпункт. Серьезных повреждений никто не получил.

Сам водитель также не пострадал. Как рассказала дочь мужчины, находившегося за рулем, в момент происшествия отец не был пьян. Эту же информацию подтвердили в ГИБДД. Мужчина прошел освидетельствование.

«Отцу 53 года, у него 35 лет стажа за рулем, ни одного ДТП за это время. Он сидел за рулем чужого автомобиля и, видимо, растерялся. Его отец – мой дед – попросил загнать машину в автомастерскую. Он сел за руль, и что-то пошло не так, он сам не может понять, что случилось. Высокий человек, машина маленькая, непривычно все. Непонятно, что случилось. Возможно, еще сказывается стресс после перенесенной месяц назад серьезной операции. Но вины своей он не отрицает, хотя со стороны автоцентра тоже не все гладко. Там нарушение техники безопасности, там должна быть кирпичная стена. Там просто огромный стеклопакет отделяет техническую зону от комнаты отдыха. Так не должно быть. И вообще, мастеровые должны сами загонять на СТО машину, а не водители. Но ущерб мы все равно возместим», – поделилась дочь водителя «хонды».