Директор АОДНТ сменил свой пост на работу педагога-хореографа

Пост директора Амурского областного дома народного творчества оставил Олег Алимский. Нового руководителя ещё не назначили. Сейчас эти обязанности исполняет зам директора АОДНТ Ольга Лихунова.

Олег Алимский был директором Амурского областного дома народного творчества последние четыре года. Сложить полномочия пришлось из-за окончания срока действия трудового договора. Продлевать его экс-руководитель АОДНТ не стал.

«Дальше пойду по своей специальности работать. Я педагог-хореограф. Теперь буду преподавать хореографию в Амурском областном колледже искусств и культуры», – поделился Олег Алимский.