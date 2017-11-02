Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:34 0

Директор АОДНТ сменил свой пост на работу педагога-хореографа

Директор АОДНТ сменил свой пост на работу педагога-хореографа

Пост директора Амурского областного дома народного творчества оставил Олег Алимский. Нового руководителя ещё не назначили. Сейчас эти обязанности исполняет зам директора АОДНТ Ольга Лихунова.

Олег Алимский был директором Амурского областного дома народного творчества последние четыре года. Сложить полномочия пришлось из-за окончания срока действия трудового договора. Продлевать его экс-руководитель АОДНТ не стал.

«Дальше пойду по своей специальности работать. Я педагог-хореограф. Теперь буду преподавать хореографию в Амурском областном колледже искусств и культуры», – поделился Олег Алимский.

Просмотров всего: 1111

#культура #образование #работа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Студенты закрывающегося колледжа в Свободном: нам не по карману перевод в ссузы других городов

Общество 1

Часть вопросов большого этнографического диктанта посвятят Амурской области
Культура 4

В краеведческом музее открылась выставка к столетию Бориса Горлача
Общество 3

Студентов с ограниченными возможностями учат профессии швеи