Александр Козлов: когда мы сегодня говорим о дольщиках, мы не говорим обо всех дольщиках

На официальном Youtube-канале губернатора Амурской области появился свежий выпуск, который посвящен принимаемому бюджету. Александр Козлов рассказал и о новой статье расходов в бюджете – выплатах обманутым дольщикам. Он пояснил, что дольщики в Приамурье разные.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», областное правительство решило выплатить деньги обманутым дольщикам. Предварительно на это планировалось выделить 520 миллионов рублей. В октябре органы соцзащиты начали формировать реестр пострадавших амурчан. Первые выплаты начнутся в декабре 2017 года. Первую сумму, которую на это выделят, 21 ноября обсудят депутаты областного заксобрания. Предварительно заявлены 20 миллионов рублей.

В своем видеоблоге губернатор пояснил, что социальная мера и дополнительные расходы на областной бюджет касаются не всех обманутых дольщиков.

«Когда мы сегодня говорим о дольщиках, мы не говорим обо всех дольщиках Амурской области, – заявил он. – Потому что мы видели людей, у которых по 48 квартир, по три квартиры. А с другой стороны, молодая семья берет кредит, теряет деньги, снимает квартиру и параллельно гасит кредит. Ну, это другой дольщик. Или ветеран войны, который получил выплаты и вместе со своими родственниками вложился в квартиру. Человек кровь проливал. Это люди-инвалиды, которые, к сожалению, имели право один раз в жизни взять кредит, и они его потеряли. Мы должны помочь им встать на ноги».