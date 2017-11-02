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сегодня, 10:10 16

Александр Козлов: когда мы сегодня говорим о дольщиках, мы не говорим обо всех дольщиках

Александр Козлов: когда мы сегодня говорим о дольщиках, мы не говорим обо всех дольщиках

На официальном Youtube-канале губернатора Амурской области появился свежий выпуск, который посвящен принимаемому бюджету. Александр Козлов рассказал и о новой статье расходов в бюджете – выплатах обманутым дольщикам. Он пояснил, что дольщики в Приамурье разные.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», областное правительство решило выплатить деньги обманутым дольщикам. Предварительно на это планировалось выделить 520 миллионов рублей. В октябре органы соцзащиты начали формировать реестр пострадавших амурчан. Первые выплаты начнутся в декабре 2017 года. Первую сумму, которую на это выделят, 21 ноября обсудят депутаты областного заксобрания. Предварительно заявлены 20 миллионов рублей.

В своем видеоблоге губернатор пояснил, что социальная мера и дополнительные расходы на областной бюджет касаются не всех обманутых дольщиков.

«Когда мы сегодня говорим о дольщиках, мы не говорим обо всех дольщиках Амурской области, – заявил он. – Потому что мы видели людей, у которых по 48 квартир, по три квартиры. А с другой стороны, молодая семья берет кредит, теряет деньги, снимает квартиру и параллельно гасит кредит. Ну, это другой дольщик. Или ветеран войны, который получил выплаты и вместе со своими родственниками вложился в квартиру. Человек кровь проливал. Это люди-инвалиды, которые, к сожалению, имели право один раз в жизни взять кредит, и они его потеряли. Мы должны помочь им встать на ноги».

Просмотров всего: 944

#областная власть #соцзащита #строительство #финансы

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    2 часа назад

    Какой детский лепет несет бодрячок(

  • titan28

    titan28
    2 часа назад

    деловой мальчуган

  • titan28

    titan28
    2 часа назад

    хотя выбирать не приходиться, ну где вы лучше возьмете - нету((

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Пора уже создавать общество или партию обманутых риэлтеров

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Все правильно сказал, прям в цитатник. Только какие опять стоны обездоленных дольщиков? Ведь должны били упорядочить всю систему долевого строительства или как у нас обычно нечего не сделано?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    А можно просто и со вкусом сэкономить бюджетные деньги и половину дольщиков переселить на Конную-Кузнечная, а вторую (не помню где там у 2го котеджик. Там на всех места хватит. Будет эдакое общежитие дольщиков. думаю по площадям - только выиграют.

    ЗЫ: только Хозяев чур не выселять - пущай со всеми там тусят (хотя хозяева вроде и под домашним арестом - тем веселее ситуация)

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Упорядочивать должна ГД. Не видел, что наш представитель бьется... Козлов правильно говорит, поддерживать нужно реально пострадавшие семьи, у кого ипотека и дети на руках. Предпринимательство это риск, и кто взял по 30 квартир себе пусть разруливают проблемы через суд, в обычном порядке

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Кличко рулит? "Когда мы говорим, мы не говорим"...

  • Asta33

    Asta33
    1 час назад

    ну то есть ты позаботился о будущем своих детей и купил им три гостинки то ты сам дурак

  • Asta33

    Asta33
    1 час назад

    купил три гостинки в стройке потому что денег мало а детей много позаботиться хотелось о каждом, вот и позаботился

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Храмовник

    Упорядочивать должна ГД. Не видел, что наш представитель бьется... Козлов правильно говорит, поддерживать нужно реально пострадавшие семьи, у кого ипотека и дети на руках. Предпринимательство это риск, и кто взял по 30 квартир себе пусть разруливают проблемы через суд, в обычном порядке



    Да не кого не надо поддерживать потому, как в принципе не должно доходить до кидалова! Где кризисный фонд застройщиков на страшные миллионы об котором так много говорилось из которого потом людям кашлять если случилось страшное, без которого застройщик кабы не застройщик вовсе и мастерок в руки взять право по идее не имеет?

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    1 час назад

    Дети это конечно хорошо, но что-то подсказывает мне, что просто решил вложиться и сдавать. В любом случае разберуться

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Да смысл бизнесменов поддержвать? Понятно блин люди ипотеки взяли чтобы купить квартиры, а эти дормаеды тут причем? Сэкономили. Ну ваша вина что вам с лотереей не повезло

  • Sinner

    Sinner
    45 минут назад

    "У нас есть… что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем…Что делать…".

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    34 минуты назад

    Для правового государства нет разницы:20 квартир ты купил,или одну.А кто будет решать кому надо,а кому не надо выплачивать? Тогда надо еще комиссию над этой комиссией создать.Эту страну не победить......

  • OT

    OT
    27 минут назад

    Что значит по 48 квартир имеют?

    Это что, бизнес квартирный такой?

    В голове не укладывается такой бизнес.

    Да какие это дольщики?

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