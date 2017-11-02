Благовещенские предприниматели: успешное сельхозпредприятие можно создать за 2 года

Предпринимателями не рождаются, а становятся – эту истину подтверждают многие примеры. Успешное и прибыльное дело можно построить за 1-2 года, уверена руководитель фирмы «АГРО-ДИАЛ» Юлия Литвиненко. Своё сельскохозяйственное предприятие супруги Литвиненко открыли в 2015 году.

ООО «АГРО-ДИАЛ» выращивает сою, зерновые культуры и картофель в Свободненском районе. В 2017 году засеяли 2 500 гектаров сои, 400 гектаров – пшеницы, и на 18 гектарах высадили картофель. «АГРО-ДИАЛ» – хозяйство молодое, деятельность начало лишь два года назад.

«Хоть и недавно существуем, но считаем себя развивающимся и перспективным предприятием, – рассказала генеральный директор Юлия Литвиненко, – это не первый наш опыт в сфере предпринимательства и сельского хозяйства. Бизнес достаточно рентабельный, лет 5–7 назад государство давало достаточно большие субсидии начинающим сельскохозяйственникам, теперь они уже встали на ноги, занялись не только выращиванием, но и переработкой, животноводством. Сейчас соя – очень перспективная культура. Она нужна на многих пищевых производствах».

Для развития нужны деньги и немалые – ежегодно фирмы берут кредиты на гербициды, удобрения, семена и для приобретения техники в лизинг.

«Когда предприятие начинающее, бывает, что не хватает залоговых средств для взятия кредита, либо банк хочет получить дополнительную гарантию от нового клиента – со стороны, от третьих лиц. Служащие банка предложили нам обратиться в фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, где нам дали поручительство по кредиту в 10 миллионов рублей», – пояснила бизнесмен.

После этого предприниматели обращались в фонд ещё раз да и в будущем планируют кредитоваться при содействии фонда. «Система современная и удобная, нам не пришлось бегать с разными бумагами между банком и фондом содействия. Они сами предоставили всё нужное для сделки, – отметила предприниматель. – Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства – отличный партнёр, который подстрахует и с которым можно работать постоянно».

В этом году руководство «АГРО-ДИАЛ» надеется собрать около четырёх тысяч тонн сои, это около 15 центнеров с одного гектара. Для погодных условий минувшего лета, говорит предприниматель Юлия Литвиненко, это будет неплохим результатом.

«Мы также являемся семеноводческим хозяйством, высаживаем и производим элитные сорта сои, которые закупаем в НИИ сои. Россельхозцентр нас контролирует, вот ждем окончания уборочного сезона, чтобы посмотреть, что у нас в этом году получилось по качеству урожая», – прокомментировала Юлия Константиновна.

Партнерский материал