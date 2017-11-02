Ветер до 12 метров в секунду и снег: прогноз погоды в Амурской области 2 ноября

Фото: lit-era.com

В Амурской области 2 ноября установится переменная облачность, местами пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду. Температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов, по северу – от минус 4 до плюс 1, местами – минус 5…10 градусов.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 4 градуса, северо-западный ветер наберет скорость 2-4 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Термометры покажут от нуля до плюс 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL