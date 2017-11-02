Девушка разделась за iPhone 7, но ее обманули: обзор прессы

Фото: pikabu.ru

О чем пишут газеты, рассказывает обозреватель и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. В сегодняшнем обзоре он коротко рассказал о том, что сообщил глава СК РФ студентам МГИМО; чего могут лишиться туристы в Турции; что получили некурящие сотрудники одной из японских компаний.

Напишут же такое

«Российская газета» сегодня сообщила, что глава Следственного комитета РФ, доктор юридических наук, профессор Александр Бастрыкин сделал несколько важных заявлений на встрече со студентами МГИМО. Заинтересовавшись этими заявлениями, степенью их важности, прочел о том, что нужно сделать более суровым наказание за ложные звонки об угрозах взрыва и создать действенный механизм по борьбе с коррупцией.

Так что не удивляйтесь тому, что с коррупцией у нас не борются. Просто механизмов еще нет. А на нет, как известно, и суда нет.

Также в номере

О чем еще пишут в главной газете страны. О том, что Турция откажется от системы «Всё включено». При этом издание комментирует, что турецкие отели без «включенного» изобилия еды и напитков – это всё равно что Париж без Эйфелевой башни. Идея, как выяснилось, принадлежит Конфедерации торговцев и ремесленников страны. Их волнует, что туристы не выходят из отелей, предаваясь обжорству, из-за чего страдают продавцы сувениров. Подробности в материале «Всё исключено».

Вам статья

Буквально вчера я рассказал вам о том, что российских курильщиков с 15 ноября начнут отучать от пагубной привычки сигаретными пачками, которые своим видом быстрее доведут до смерти (или как минимум до психушки), чем никотин. А сегодня «Тихоокеанское обозрение», рассказало, что некурящим сотрудникам одной из японских компаний предоставили шесть дополнительных оплачиваемых дней отдыха. После этого многие курильщики решили тоже отказаться от сигарет. И никакого отрицательного воздействия на психику.

Полный абзац

«Амурская правда» сегодня рассказывает о том, что в соцсетях появилось провокационное видео, на котором молоко серии «Фермерское подворье», выпускаемое компанией «Хладокомбинат», являет собой липкую тягучую субстанцию, на молоко похожую только цветом. Газета проводит собственное расследование – кому и зачем понадобилось намеренно уничтожать положительный имидж и очернять продукцию известной компании. Автор публикации – Варвара Носырева.

Очень интересно

Еще на странице «Глубинка» я с интересом прочел материал Яны Колода, посвященный Ивану и Маргарите Горбачёвым, живущим в селе Высоком (впрочем, слово «село» здесь вряд ли уместно: в округе на много вёрст вокруг больше никого нет). Компанию Горбачевым (с ними еще живет сын) составляют лишь лошади, коровы и телята, коих у тружеников 60 голов. Еще есть кошки. Фермерам-отшельникам их регулярно подкидывают «добрые люди». Хозяева их кормят молоком, а те за это ловят мышей. Душевная публикация. Спасибо Яне.

Также в номере

Впрочем, спасибо всем амуроправдинцам, выпускающим газету. Как книгочей, я, конечно же, прочёл всю страницу, посвященную книгам. Понятно, полюбопытствовал, что читают сам журналисты. Вот теперь думаю, как бы парочку книг, что меня заинтересовали, взять напрокат. Сделал вывод, что мои вкусы совпали с предпочтениями Натальи Фадеевой (её материал «Эхо залпа «Авроры» печатается на 27-й полосе). А еще этому же событию – революции – посвящена публикация Андрея Анохина.

В общем, не пропустите сегодняшнюю «Амурку».

На посошок

«Комсомольская правда» рассказала о том, что в одном из ночных клубов Троицка прошел розыгрыш iPhone 7, превратившийся в настоящий скандал. Организаторы вечеринки объявили конкурс на раздевание. Ради дорогого гаджета одна из девушек на глазах у посетителей сняла с себя всю одежду, включая нижнее белье. Подробности «стриптиза» могли бы остаться незамеченными, но традиционно (в какое время живём!) кто-то из присутствующих выложил видео в соцсети. В итоге еще и с призом обманули — вместо iPhone 7 вручили обычный сенсорный телефон за три тысячи рублей.

Но и это еще не все! В ту же ночь старый мобильник и тот, что девушка выиграла, украли. Кстати, училась она в педагогическом колледже на воспитателя детского сада, откуда ее отчислили после описанного скандала.

В марте этого года похожий случай произошел и в Благовещенске. Правда, на кону стоял не iPhone 7, а 15 тысяч рублей.