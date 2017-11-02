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сегодня, 08:16 1

Часть вопросов большого этнографического диктанта посвятят Амурской области

3 ноября в Амурской области, как и во всей России, состоится всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Он пройдет в Благовещенске, Тамбовке и Константиновке.

Этнографический диктант позволяет оценить уровень знаний населения страны о народах, проживающих в России. Впервые в этом году часть вопросов будет посвящена Амурской области.

Участником акции может стать любой человек, независимо от образования и вероисповедания, в возрасте от 15 лет. Начнется диктант на всех площадках в 10:00. На регистрацию участников ждут с 9:00.

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» в Амурской области пройдет на нескольких площадках:

– ГАУ ДПО «АмИРО», г. Благовещенск, ул. Пушкина, 44;

– ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», отделение № 1, г. Благовещенск, ул. Трудовая, 2;

– ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», отделение № 3, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 53;

– ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли», отделение № 1, г. Благовещенск, ул. Хмельницкого, 64;

– ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли», отделение № 3, г. Благовещенск, ул. Островского, 273;

– ГПОАУ АО «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства», г. Благовещенск, ул. Строителей, 107;

– ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», отделение № 4, Тамбовский р-н, с. Тамбовка, ул. 50-летия Октября, 24;

– МОУ Константиновская СОШ, Константиновский р-н, с. Константиновка, ул. Школьная, 1;

– МБОУ Тамбовская СОШ, Тамбовский р-н, с. Тамбовка, ул. Ленинская, 104;

– ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», г. Благовещенск, ул. Горького, 157.

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#образование

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