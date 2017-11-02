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сегодня, 08:02 1

Число россиян, страдающих от проблем с щитовидной железой, растет

С 2013 по 2016 год показатель заболеваемости патологиями щитовидной железы в России вырос на 12,1 %. В 65 % случаев у взрослых и в 95 % у детей заболевания связаны с дефицитом йода в организме, сообщают «Известия».

Показатель заболеваемости неуклонно растёт уже более десяти лет. Однако в Амурской области такого серьёзного роста заболеваемости нет, хотя Приамурье – йододефицитный регион.

«Есть у нас заболевания эндокринной системы, куда входят все эндокринные заболевания, увеличился на 4 %, но там за счет диабета. У нас такого роста заболеваемости нет. Несколько лет мы провели большую акцию по информированию населения, что надо йодированную соль в доме держать. Солить ей помидоры, конечно, не надо, а в солонку насыпать и подсаливать ею салаты и все остальное стоит», – пояснила главврач амурского Центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова.

Между тем Минздрав продолжает разработку законопроекта, обязывающего обогащать пищевые продукты массового потребления этим микроэлементом, а также витаминами и минеральными веществами. В частности, вся соль «Экстра» и нулевого помола в перспективе может стать йодированной.

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#здоровье

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