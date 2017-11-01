В краеведческом музее открылась выставка к столетию Бориса Горлача

Фото: www.amurarhiv.ru

К 100-летию со дня рождения художника и скульптора Бориса Горлача в Амурском областном краеведческом музее открыли памятную выставку. Скульптурные портреты, памятники и обелиски этого автора установлены в разных городах страны. Его произведения экспонируются в краеведческих и художественных музеях Санкт-Петербурга, Иркутска, Рязани.

Свое наследие он еще при жизни разделил между учреждениями культуры Благовещенска. Часть того, что хранится в фондах музея – произведения живописи, графические рисунки, скульптуры, документы, фотографии, альбомы, эскизы, личные вещи – сейчас представлены на выставке. Жизненный путь художника не менее удивителен, чем творческий – он прошел две войны. Горлач был одним из немногих, кто мог рисовать , находясь в окопе или землянке.

«Здесь, представлен альбом графики: человек, непосредственно принимавший участие в боевых действиях, находил время между боями рисовать с натуры то, что происходило вокруг него: портреты своих боевых товарищей. Это жемчужина нашей коллекции, и ежегодно работы Бориса Трофимыча находят достойное место в экспозиции, посвященной Дню Победы», – рассказал начальник Государственной инспекции по охране культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Коллекция военной графики имеет не только художественную ценность. Это подлинный исторический документ военных лет. После демобилизации Борис Горлач работал в Благовещенске преподавателем в школе, художником-графиком в областной типографии и в «Амурской правде». Затем с отличием окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге и с 1988 года постоянно проживал в Благовещенске. Одной из своих главных работ он считал памятник Федору Мухину, который находится на площади Ленина. Посмотреть выставку можно до 4 декабря.