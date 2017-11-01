Белогорск готовится к выборам президента России

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В Белогорске приступили к подготовке проведения выборов Президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Из-за аварийного состояния здания до выборов необходимо найти помещение для участковой комиссии № 228.

Этот вопрос, а также ряд других рассмотрели на совещании, которое провел исполняющий обязанности главы администрации города Александр Башун по поручению главы Станислава Мелюкова.

Участковая комиссия № 228 располагается на территории Никольского военного городка в учебном корпусе. Военные обратились с предложением перенести участковую комиссию в другое место в связи с аварийным состоянием помещения. Однако, альтернативных вариантов, отвечающих требованиям к помещениям для проведения голосования, на данном избирательном участке нет, отмечают в городской администрации.

Голосование в Белогорске будет проходить на 28 избирательных участках. Как рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Белогорска Леонид Логвиновский, облизбирком предложил рассмотреть возможность изменить перечень и границы избирательных участков с численностью избирателей более 1,5 тысячи человек. Однако, инфраструктура Белогорска не располагает необходимыми ресурсами для обеспечения дополнительных участковых комиссий помещениями.

В день выборов в Белогорске проведут очередное народное голосование, социологический опрос и организуют бесплатное обследование населения на уровень сахара в крови. Тем, кто примет участие в Народном голосовании планируется раздача сувениров. Оно пройдет в Белогорске уже в четвертый раз. В опросный лист будут включены 3-4 важные вопроса местного значения. Решение о проведении Народного голосования будет приниматься депутатами горсовета ориентировочно в декабре. Они же утвердят и перечень вопросов Народного голосования, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.