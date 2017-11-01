Студентов с ограниченными возможностями учат профессии швеи

Студенты с ограниченными возможностями здоровья осваивают профессию швеи в Амурском колледже сервиса и торговли. И уже принимают заказы на пошив спецодежды от крупных предприятий города. Но после окончания обучения многие выпускники не могут устроиться на работу.

Ограниченные возможности здоровья не помеха для получения образования, считает Алеся Добрынина. Девушка-сирота приехала из Свободного и осваивает профессию швеи.

«У меня с рождения болезнь. С эпилепсией. Интересно просто. Шьёшь, учишься. Для дальнейшей жизни, наверное, важно. Какие-нибудь поделки шить, можно и за машинкой. Она помогает шить любую одежду, которую ты хочешь», – рассказала Алеся.

Почти у полсотни студентов амурского колледжа сервиса и торговли есть отклонения в здоровье. Порой они с трудом осваивают даже облегчённую программу. Задача преподавателя: каждого подбодрить, а порой и приобнять.

«Здесь работать приходится индивидуально с каждым. Есть, конечно, трудности, в работе, но в процессе работы ребята даже сами мне помогают, как с ними обращаться. Занимаются они по спецпрограмме. Поэтому, они умеют у меня работать со швейным оборудованием и определяют вид изделия», – рассказала мастер производственного обучения Амурского колледжа сервиса и торговли Галина Ерохина.

Студентам поступают заказы на спецодежду для разных профессий. Сейчас нужно сшить 1 000 мешков для «Амурагроцентра». В неделю получается около 30. Для студентов это хороший навык.

«Я хочу сама себе шить, чтобы отдельно отличалась одежда моя, чтобы не одинаковыми мы по городу ходили. Сложности в том, что мелкие детали надо шить. У меня порой они не получаются», – призналась студентка Оксана Панова.

Освоить швейное дело студенты колледжа должны почти за два года. Правда, не всем потом удаётся найти работу по профессии. Сказываются особенности здоровья.

«Ребята очень хорошо себя показывают. Порой даже лучше, чем дети, которые обучаются по профессии – портной, закройщик. Они очень усидчивые, аккуратные. Да, они долго работают, скурпулёзно. Зато это красиво и добротно. Профессия сама по себе очень интересная, творческая, востребованная. Ребята, которые даже не смогут трудоустроиться в силу разных причин – могут работать на дому. Но, есть такие ребята, которые успешно трудоустраиваются и адаптируются в обыденной жизни», – рассказала заместитель заведующего отделением по учебно-производственной работе Амурского колледжа сервиса и торговли Лилия Плаксина.

К концу обучения студенты должны сшить три изделия – платье, юбку и шорты. Для выпускников это своеобразный экзамен, после которого студентам присваивают 3 или 4 разряд. А, с этими навыками уже можно найти работу. Пускай и на дому.