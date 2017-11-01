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В Благовещенске автомобиль на скорости влетел в автоцентр (видео)

В Благовещенске автомобиль на скорости влетел в автоцентр (видео)

В среду, 1 ноября, в Благовещенске автоводитель, который заезжал в автоцентр, неожиданно резко прибавил скорость , и машина протаранила заднюю стену бокса. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что под ее удар попал человек.

По словам очевидцев происшествие случилось в автоцентре в районе мебельной фабрики. Водитель – видимо, клиент – заезжал через ворота в помещение на медленной скорости. Возможно, он перепутал педали, на видео было заметно, как машина резко увеличила скорость и проломила заднюю стенку. Попутно автомобиль наехал на человека и вмял его в стенку. Но стена оказалась тонкой и легко разрушилась.

Люди, снимавшие видео на телефон говорят, что водитель не был пьян. Автоцентр серьезно пострадал, на машине и вокруг нее были разбросаны обломки стены, битое стекло.

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#происшествия #транспорт

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