Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: этнографический диктант

В четверг утром, 2 ноября, в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится разговор о предстоящей всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант»

Гостями ведущих Михаила Митрофанова и Эльвиры Оверченко будут проректор по образовательной деятельности и старший преподаватель кафедры гуманитарного образования Амурского ИРО Юлия Борзунова и Елена Казакова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.