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Жительница Благовещенска утверждает, что сотрудница почты ударила ее по голове

Жительница Благовещенска утверждает, что сотрудница почты ударила ее по голове

Жительница Благовещенска утверждает, что сотрудница «Почты России» ударила ее на работе. Сотрудники почты заявляют, что посетительница сама толкнула беременного почтальона.

«Я пришла на почту узнать, не пришли ли мне посылки, а получила сотрясение мозга», – рассказала жительница областного центра Иванна Радош.

Молодая мама с двумя детьми пришла забирать посылку в отделение почты в районе КПП. Оказалось, бандероль с вещами не дождалась получательницу – посылку отправили обратно. Благовещенка решила узнать, как вернуть заказ, который обошелся ей в пять тысяч рублей. Но вместо этого, по ее словам, получила удар по голове.

«Вот когда я прошла за калитку, в поисках того, кто может мне помочь, женщина схватила меня, порвала куртку, ударила по голове. Она сильно кричала, ударила нашу старшую дочь. Вот, в принципе, и вся помощь, которую я дождалась», – рассказывает пострадавшая.

Иванна Радош вызвала сотрудников полиции и обратилась к медикам. Они поставили диагноз – сотрясение головного мозга.

«У меня нет цели, чтобы наказали эту женщину. Потому что я понимаю: она женщина, беременная. У меня есть просто цель, чтобы сотрудники государственных служб: почты, УФМС или соцзащиты – нормально консультировали. То есть, если человек пришел к тебе с каким-то вопросом, то ты, пожалуйста, будь добр, ответь», – считает Иванна Радош.

Комментировать ситуацию второй участнице конфликта, той самой сотруднице-почтальону, не разрешили. Но, по неофициальной информации, у нее своя версия случившегося. В отделении девушке-клиенту действительно не смогли объяснить, как вернуть посылку. Тогда та проникла в закрытое помещение, где хранятся деньги и посылки. Почтальон, которая находится на шестом месяце беременности, попросила девушку выйти в зал, но та отказалась и толкнула сотрудницу в живот. В ответ почтальон дала пощечину клиентке.

«Клиентка почтового отделения № 14 Благовещенска проникла на территорию материальных ценностей и попыталась войти в хранилище. Почтальон попыталась воспрепятствовать проникновению на служебную территорию. На просьбу выйти женщина толкнула сотрудницу почты в живот, которая находится на шестом месяце беременности», – прокомментировала ситуацию главный специалист по корпоративным коммуникациям Амурского филиала «Почты России» Галина Ефимова.

Служба безопасности почты проводит свою проверку по этому конфликту. Ситуация осложняется тем, что в отделении, где произошла потасовка, не было камер видеонаблюдения. Поэтому выяснять, кто был прав – клиент или сотрудник – будет полиция.

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#происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Почтальон пощечину с ноги ей зарядила что-ли? Сотряс-то с чего?

  • Лаконика

    Лаконика
    55 минут назад

    Фотосессия-то что иллюстрирует?

  • гусеница

    гусеница
    53 минуты назад

    Жительница Благовещенска утверждает, что на сотрудница почты ударила ее по голове

    Заголовок смешной на

    Со смехом

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    41 минута назад

    Знакомая почта бывал там больше нет желания,одно хамло ...

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    36 минут назад

    Ещё туда с других районов людям приходиться ходить хотя прекрасно понимают что не всем это удобно...

  • DimonS

    DimonS
    33 минуты назад

    Это не та, которая слизь в банках находит?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    11 минут назад

    А зачем она пошла "за калитку" в хранилище? Там, что лусше объясняют? Обратилась бы на главпочтамп. Сейчас много наглых людей - напролом идут, куда нельзя и табличка висит

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