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«Амурский бройлер» получил статус племенного репродуктора второго порядка

«Амурский бройлер» получил статус племенного репродуктора второго порядка

Птицефабрика «Амурский бройлер» стала единственной на Дальнем Востоке со статусом племенного репродуктора второго порядка. Этот статус предприятию присвоило министерство сельского хозяйства страны. Теперь «Амурский бройлер» может рассчитывать на новые меры поддержки от государства.

Свидетельство означает, что на фабрике высокое качество родительского поголовья. Оно представлено породой кур кросс Арбор Айкрес. Эта птица потребляет не так много корма, как остальные, но при этом быстро набирает в весе.

Племенных цыплят фабрика продает населению. Благодаря присвоенному статусу «Амурский бройлер» может претендовать на новые меры поддержки от государства.

«Большая, кропотливая работа была проделана на предприятии – это учет, строгий контроль. А что такое порода, никому не нужно объяснять. Во-первых, это добиться выведения той или иной породы, которая действительно дает привес за короткий срок и вкусовые качества данного продукта», – сказал заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.

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#производство #сельское хозяйство

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