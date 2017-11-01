Под Благовещенском оба берега Амура соединил подземный тоннель (видео)

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Благовещенские таможенники теперь работают не только на земле и на воде, но и под землей. В конце октября в районе Верхнеблаговещенского на российской стороне вышел гигантский бур – проходческий комплекс. Он завершил прокладку тоннеля под Амуром, по которому в Китай пойдет газ «Силы Сибири».

Для обеспечения строительства газопровода под рекой недалеко от областного центра в Верхнеблаговещенском таможенники ввели временный пункт пропуска. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на берегу Амура построили административное здание пункта пропуска, автомобильный въездной комплекс, подготовили площадку для размещения временного городка китайских строителей и питомник для служебных собак, обустроили причал.

С мая по сентябрь на этом пункте пропуска были оформлены 322 речных судна – пассажирские и грузовые. Для того чтобы они могли приставать к берегу, в этом районе в августе 2017 года провели работы по углублению дна. Таможенники оформили 1 110 человек, пересекавших границу. На въезд в Россию оформили 585 физических лиц: 525 – это граждане КНР, 60 – России. На выезд 525 физлиц: 465 – граждане КНР, 60 – России. Также через пункт пропуска прошли 26 автомобилей: 23 везли грузы в Китай, 3 – в Россию.

За всё время работы на этом пункте пропуска не было зарегистрировано ни одного случая ввоза/вывоза запрещенных или ограниченных товаров.

С ноября таможенникам предстоит следить за перемещением людей и техники не только по реке, но и под рекой. В конце октября проходческий комплекс, который начал строить тоннель под Амуром на китайской стороне, вышел на российский берег. Его разобрали и по частям отправили обратно в КНР, где соберут, и гигантский бур прокопает вторую нитку туннеля. Когда строительство переходов закончится, таможенный пункт пропуска демонтируют, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Подземный трансграничный переход под Амуром строят для газопровода «Сила Сибири». Согласно международному договору, по нему в Китай из России в течение 30 лет ежегодно будут поставлять по 38 миллиардов кубометров газа.