«Амурский бройлер» после вынужденного простоя планирует расширить ассортимент

Как сообщалось ранее, 26 октября «Амурский бройлер» возобновил выпуск продукции после двух с половиной месяцев перерыва. Остановка на фабрике случилась в августе, когда там заподозрили птичий грипп. Уничтожить пришлось миллион птиц.

«Мы виновных не искали. Потому что в ветеринария – это настолько сложная вещь. Часто бывает человеку поставить диагноз сложно, а представляете – птица, которая не говорит, не может рассказать, чем она заболела. И когда в самой лучшей лаборатории начинают искать причину, то на это могут потратить неделю, две недели, три недели. Для нас это было бы очень плохо, если бы затянули и, не дай Бог, диагноз бы подтвердился. Тогда, поверьте, наша остановка была не два месяца, а на целый год», – рассказал генеральный директор компании «Амурский бройлер» Олег Турков.

После массового убоя на предприятии сохранили родительское поголовье, и это помогло быстро пережить кризис – с финансовыми потерями, но в полном составе. На фабрике по-прежнему трудятся более 900 человек. Сложнее всего пришлось сотрудникам самого большого цеха – убоя и переработки. На время остановки производства они фактически остались без работы. Поэтому одних отправили в отпуск, другим на время дали другую работу. В числе заложников обстоятельств оказалась и сотрудница с 10-летним стажем Зиля Соколова.

«Мы занимались сельхоз работами, нам давали подработку на фабрике, кто хотел подработать. Обрабатывали территорию, красили, мыли цех. Потом у меня был отпуск и потом я снова вышла на подработку. Тто есть без работы и без денег не осталась», – поделилась работница цеха убоя компании «Амурский бройлер» Зиля Соколова.

Предприятие постепенно набирает обороты. Пока забой составляет 10 тысяч голов в сутки, 2 ноября его увеличат уже до 40 тысяч – это около 70 тонн мяса. К концу ноября на прицефабрике намерены восстановить прежние объемы производства. А еще планируют расширить свой ассортимент, выпускать новые виды колбасы и увеличить поставки в соседние регионы.

Чтобы подобного сбоя больше не произошло, на фабрике усилили меры безопасности.

«У нас рядом граница с КНР. Мы знаем, что на протяжении нескольких лет там постоянно регистрируются грипп Н9, М2 – именно низкопотогенные. А как мы знаем, идет миграция дикой птицы. Предприятие сегодня проводит всевозможные мероприятия, ведет борьбу с этой синантропной птицей», – отметил начальник управления ветеринарии и животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Сейчас задача предприятия вернуться на рынок в прежних объемах. Пока «Амурский бройлер» восстанавливал поголовье, освободившуюся нишу заполнили конкуренты из Приморья и Белоруссии. Так что пока ни поднимать, ни понижать цены на свою продукцию благовещенская птицефабрика не будет.