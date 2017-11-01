Белогорск готовится к выборам президента России

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В Белогорске приступили к подготовке проведения выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Сегодня в администрации города состоялось совещание по организационным вопросам предстоящих выборов.

Один из проблемных вопросов – обеспечение одной из участковых комиссий Белогорска помещением. Речь идет об участковой комиссии № 228, располагающейся на территории Никольского военного городка в учебном корпусе. На имя главы города обратились военные с предложением перенести участковую комиссию в другое место в связи с аварийным состоянием помещения в учебном корпусе. Однако, альтернативных вариантов, отвечающих требованиям к помещениям для проведения голосования, на данном избирательном участке нет, отметили в городской администрации.

Голосование на выборах президента РФ будет проходить на 28 избирательных участках, сформированных на территории муниципалитета. Как рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Белогорска Леонид Логвиновский, реализовать предложение областной избирательной комиссии рассмотреть возможность изменить перечень и границы избирательных участков с численностью избирателей более 1,5 тысячи человек не предоставляется возможной. Инфраструктура Белогорска не располагает необходимыми ресурсами для обеспечения дополнительных участковых комиссий помещениями.

По предложению Станислава Мелюкова в день выборов президента страны в Белогорске проведут очередное народное голосование, социологический опрос и организуют бесплатное обследование населения на уровень сахара в крови. Тем, кто примет участие в народном голосовании планируется раздача сувенирной продукции. Ее набор в стадии обсуждения.

Предстоящее народное голосование станет четвертым в Белогорске. Предполагается, что в опросный лист будут включены 3-4 важных вопроса местного значения. Решение о проведении народного голосования будет приниматься депутатами горсовета в декабре, тогда же утвердят и перечень вопросов голосования.

Белогорск стал первым городом, где при принятии решений и выполнении своих полномочий органы местного самоуправления руководствуются итогами народного голосования. Начиная с 2012 года белогорцы приняли участие в трех общественных опросах и приняли решение по 12 вопросам местного значения.