Приамурье стало вторым регионом в ДФО, где внедрили уникальный способ удаления селезенки

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Амурская область стала вторым регионом на Дальнем Востоке, где хирурги внедрили операцию по лапароскопическому удалению селезенки. В отличие от традиционной операции, такой способ более быстрый и менее болезненный для пациента.

По словам главного хирурга Амурской области Евгения Брегадзе, раньше в Приамурье операции по удалению селезенки проводились через большие разрезы на теле. Теперь же достаточно трех маленьких проколов в брюшной полости.

«Первые такие оперативные хирургические вмешательства – лапароскопическая спленэктомия – специалисты отделения абдоминальной хирургии Амурской областной больницы начали выполнять два года назад, и вот теперь они поставлены на поток, то есть являются уже обычным делом», – отмечает Евгений Брегадзе.

По его словам, при традиционной операции по удалению селезенки пациент находился в стационаре не менее двух недель. Сейчас же этот срок составляет от трех до пяти дней. Пациенты переносят новые операции гораздо легче и не страдают от боли. Сама операция длится не более часа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Необходимость удаления селезенки чаще всего возникает у гематологических больных, а также при других заболеваниях. Выполняется спленэктомия бесплатно.