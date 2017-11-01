«Тор: Рагнарёк», «Убить за лайк», «Дикарь»: кинопремьеры недели

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Благовещенцев на этой неделе ждут пять кинопермьер. Это «Тор: Рагнарёк», «Убить за лайк», «Дикарь», «24 часа на жизнь», «Джунгли». Амур.инфо рассказывает об очередных кинопремьерах.

Тор: Рагнарёк

Действие картины разворачивается спустя четыре года после событий, произошедших в фильме «Тор 2: Царство тьмы», и через два года после «Мстителей: Эры Альтрона».

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события – Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей – Халка. Вместе им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров – огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.

Режиссер: Тайка Вайтити. Актеры: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба и другие.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова» и в АОДНТ.

Убить за лайк

Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они заводят блог «Кошмарные девчонки», в котором смачно комментируют трагедии и несчастные случаи, происходящие в их городке. Количество подписчиков растет, но для новых лайков требуются новые кровавые репортажи. Амбициозные девушки, ощущая острую нехватку материала, принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни, совмещая «приятное» с «полезным»…

Режиссер: Тайлер МакИнтайр. Актеры: Джош Хатчерсон, Брианна Хилдебранд, Кевин Дюран, Никки Уилан.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Дикарь

Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру – дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.

Режиссер: Эдуард Делюк. Актеры: Венсан Кассель, Малик Зиди.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

24 часа на жизнь

Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.

Режиссер: Брайан Смрз. Актеры: Рутгер Хауэр, Итан Хоук, Пол Андерсон, Лиам Каннингэм.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Джунгли

Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако, когда проводник исчезает и приятели остаются один на один с дикой природой, путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание.

Режиссер: Грег МакЛин. Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Томас Кречман, Алекс Расселл, Джоэль Джексон.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова».

Подробное расписание киносеансов есть на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».