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сегодня, 16:49 3

В Приамурье становится всё больше казаков

В Приамурье становится всё больше казаков
Фото: www.amurobl.ru

Число амурских казаков растет с каждым годом. Элементы казачьего воспитания уже появились в детских садах и школах, есть в Амурской области и казачий колледж.

Культуру казачества прививают с детства. К примеру, в 22 школе Благовещенска в казачьем классе сейчас обучаются 10-12 человек. После кадетского корпуса или казачьего колледжа выпускник идёт в Университет казачьего образования. В частности, в Москве в Университете госуправления им. Разумовского по направлению учатся двое амурских казаков. Сейчас в Амурской области реестровых казаков от 18 до 63 лет около 300 человек. Это те, кто приняли на себя обязательства несения государственной и иной службы.

«У нас есть несколько видов государственной службы казаков. Это, например, охрана границы. Поэтому пограничная служба подписывает договор на несение службы с нами. По охране правопорядка МВД с нами заключает договор, к природоохранной службе у нас тоже приписан один из видов государственной службы», – рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» член правления Амурского окружного казачьего общества Станислав Сахончик.

По закону казачество относится к мобильному резерву вооруженных сил. Идёт отдельный воинский учёт и работа с допризывной молодёжью. По желанию, амурский призывник может служить в казачьем подразделении. На Дальнем Востоке – это Уссурийск.

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#военные #история #культура

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    57 минут назад

    ну радует конечно, что не казахи, а казаки прибавляются, а то писали, что каждый год минус 20 тыс уезжает и примерно столько же приезжает. пусть лучше казаки к нам мигрируют. только вот про класс в 22 школе не пойму, где СЕЙЧАС учится 10-12 человек. 2 не определились до сих пор?

  • ММС

    ММС
    22 минуты назад

    Народ нищает, вот и подается в казаки или армию с полицией. Кушат то хоца.

  • Adolf

    Adolf
    2 минуты назад

    В Приамурье становится все больше бездельников и нахлебников

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