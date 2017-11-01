В Приамурье становится всё больше казаков

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Число амурских казаков растет с каждым годом. Элементы казачьего воспитания уже появились в детских садах и школах, есть в Амурской области и казачий колледж.

Культуру казачества прививают с детства. К примеру, в 22 школе Благовещенска в казачьем классе сейчас обучаются 10-12 человек. После кадетского корпуса или казачьего колледжа выпускник идёт в Университет казачьего образования. В частности, в Москве в Университете госуправления им. Разумовского по направлению учатся двое амурских казаков. Сейчас в Амурской области реестровых казаков от 18 до 63 лет около 300 человек. Это те, кто приняли на себя обязательства несения государственной и иной службы.

«У нас есть несколько видов государственной службы казаков. Это, например, охрана границы. Поэтому пограничная служба подписывает договор на несение службы с нами. По охране правопорядка МВД с нами заключает договор, к природоохранной службе у нас тоже приписан один из видов государственной службы», – рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» член правления Амурского окружного казачьего общества Станислав Сахончик.

По закону казачество относится к мобильному резерву вооруженных сил. Идёт отдельный воинский учёт и работа с допризывной молодёжью. По желанию, амурский призывник может служить в казачьем подразделении. На Дальнем Востоке – это Уссурийск.