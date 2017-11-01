Число наркопреступлений в Приамурье выросло на 10 %

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Прокуратура Амурской области проанализировала за 9 месяцев 2017 года состояние преступности в регионе, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Как оказалось, с начала года число зарегистрированных наркопреступлений выросло на 10,9 %, в сравнении с 9-ю месяцами 2017 года. Таких насчитали 1 530.

В частности, в Благовещенске число наркопреступлений увеличилось на 19,2 % (с 312 до 372); в Райчихинске – на 25 % (с 68 до 85); в Свободном – на 25,2 % (со 115 до 144); в Зейском районе – на 21,9 % (с 32 до 39); в Магдагачинском – на 200 % (с 4 до 12); в Михайловском – на 25,9 % (с 27 до 34); в Селемджинском – на 40 % (с 5 до 7); в Тамбовском – на 21,4 % (с 42 до 51); в ЗАТО Циолковский – на 83,3 % (с 30 до 55).

Число преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ, в области также выросло – на 10,5 % (243 факта с начала года).

Из незаконного оборота в Приамурье изъяли 1 349,9 килограмма наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. При этом за 9 месяцев 2016 года – 938,9 килограмма.

В области с начала года выявлено 1 043 человека, совершивших наркопреступления. Это больше, чем в 2016 году, – 904 (+15,4 %). Из них 57 женщин. Большинство таких преступников – 1 038 человек – граждане России.

Прокуратура Амурской области отмечает, что по-прежнему большинство наркопреступлений в регионе – на счету россиян в возрасте от 18 до 40 лет, которые ранее уже преступали закон, не имеют постоянного источника дохода и употребляют дурь.