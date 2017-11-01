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1ноября
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Число наркопреступлений в Приамурье выросло на 10 %

Число наркопреступлений в Приамурье выросло на 10 %
Фото: izvestia29.ru

Прокуратура Амурской области проанализировала за 9 месяцев 2017 года состояние преступности в регионе, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Как оказалось, с начала года число зарегистрированных наркопреступлений выросло на 10,9 %, в сравнении с 9-ю месяцами 2017 года. Таких насчитали 1 530.

В частности, в Благовещенске число наркопреступлений увеличилось на 19,2 % (с 312 до 372); в Райчихинске – на 25 % (с 68 до 85); в Свободном – на 25,2 % (со 115 до 144); в Зейском районе – на 21,9 % (с 32 до 39); в Магдагачинском – на 200 % (с 4 до 12); в Михайловском – на 25,9 % (с 27 до 34); в Селемджинском – на 40 % (с 5 до 7); в Тамбовском – на 21,4 % (с 42 до 51); в ЗАТО Циолковский – на 83,3 % (с 30 до 55).

Число преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ, в области также выросло – на 10,5 % (243 факта с начала года).

Из незаконного оборота в Приамурье изъяли 1 349,9 килограмма наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. При этом за 9 месяцев 2016 года – 938,9 килограмма.

В области с начала года выявлено 1 043 человека, совершивших наркопреступления. Это больше, чем в 2016 году, – 904 (+15,4 %). Из них 57 женщин. Большинство таких преступников – 1 038 человек – граждане России.

Прокуратура Амурской области отмечает, что по-прежнему большинство наркопреступлений в регионе – на счету россиян в возрасте от 18 до 40 лет, которые ранее уже преступали закон, не имеют постоянного источника дохода и употребляют дурь.

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#криминал

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Комментарии
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  • На Берлин

    На Берлин
    55 минут назад

    Зато алкоголиков якобы стало на 30 процентов меньше. Верните БОЯРЫШНИК и с наркотой покончено будет на те же проценты. Думаете побороли суррогатный алкоголь и все. Ан нет, вылезло в другом.

  • Gadskiy

    Gadskiy
    32 минуты назад

    Последствия прикрытия наркоконтроля

  • Полиграф

    Полиграф
    27 минут назад

    в ЗАТО Циолковский – на 83,3 % (с 30 до 55).

    Вопрос кто там строит?

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