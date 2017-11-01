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Под окнами благовещенского жилого дома спецмашины очищают от нечистот

Под окнами благовещенского жилого дома спецмашины очищают от нечистот

В Благовещенске на пустыре возле жилого дома по адресу: улица Строителей, 66, водители очищают спецмашины после слива жидких бытовых отходов на станции. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» сообщил житель дома Антон.

Жилой многоэтажный дом построили возле станции, куда сливают жидкие отходы. Из-за этого жители страдают от специфических запахов, особенно в теплое время года. Окна в доме приходится постоянно держать закрытыми.

«Они сливают сначала отходы на станции, потом заезжают за заборчик и там, возле Чигиринки, то ли чистятся, то ли до сливают остатки, – обрисовал ситуацию Антон. – Обращались мы в разные инстанции. Я позвонил в полицию участковому. И мне сказали, что это не правонарушение, они ничего сделать не могут. Происходит это довольно часто: синяя машина на фотографии – это вчера было, желтая – сегодня».

По его словам, жильцы обращались в городскую администрацию и даже писали губернатору в Instagram. «Вот там, в комментариях городские власти ответили, – рассказал Антон. – Мол, станция закроется в 20-х годах».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проблема соседства жилого дома со станцией слива жидких бытовых отходов поднималась давно. Не только сами жильцы, но и общественники поднимали вопрос переноса станции подальше от жилой зоны. Они отмечали, что не все нечистоты выливают в сливную чашу, часть проливается на землю, что может стать причиной распространения заболеваний.

Суд обязал городскую администрацию в течение шести лет построить новый объект, соответствующий современным требованиям.

Пока же, если верить жильцам дома, нечистоты проливают не только на станции, но и за ее пределами.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Какой-то двусмысленный заголовок... Кто что очищает можно понять только из текста.

  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    И из текста не понять, пока фото не увидишь. Была бы новость......

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    http://www.amur.info/news/2017/08/08/128480

    А в Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуре до сих пор небось гадают - откуда-же превышение "незначительное, всего в несколько раз"...

  • Lola_Bunny

    Lola_Bunny
    48 минут назад

    ну поменяйте вы этот корявый заголовок......

  • Лесник28

    Лесник28
    10 минут назад

    Эта сливная чаша появилась гораздо раньше ,чем план на застройку пустыря, и застройщик знал про коллектор, и ему дали добро на строительство... Видимо владельцам квартир обещали, что до сдачи жилья чашу перенесут. Теперь жильци ходят на сливную как в зоопарк, с камерами. Съёмка, ругань... Я и людей понимаю, и са себя обидно... Я плочу деньги за слив отходов, заставили сделать лицензию, плочу за сан.обработку автомобиля и т.п. , а условий нет для нормального подъезда и слива как не было ,так и нет. А то, что там пробиваются нечистоты, запах и т.п., вопрос к водоканалу, хотя им вообще наплевать.

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