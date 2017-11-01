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Мокрый снег и ветер до 10 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 2 ноября

Мокрый снег и ветер до 10 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 2 ноября
Фото: Wallup.net

В Амурской области 2 ноября установится переменная облачность, местами пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, днём местами его порывы достигнут 10 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 8…13 градусов, местами по северу до – минус 20. Днем по северу термометры покажут минус 2…7, по югу – от минус 2 до плюс 3 градусов.

В Благовещенске в этот день будет переменно облачно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4-6 градусов, днем – от нуля до плюс 2, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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