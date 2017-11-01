Президента федерации MMA Свободного задержали по подозрению в вымогательстве (видео)

Фото: gzt-sv.ru

Полиция задержала двоих жителей Приамурья по подозрению в вымогательстве. По сведениям ИА «Амур.инфо», один из задержанных – президент федерации MMA города Свободного Николай Гepacимoв. В отношении амурчан возбуждено уголовное дело.

1ноября пресс-служба УМВД России по Амурской области сообщила о задержании двоих жителей региона. Их подозревают в вымогательстве крупной суммы денег.

В правоохранительные органы обратился житель Свободного, который рассказал, что у него вымогают крупную сумму денег. В ходе проверки эта информация подтвердилась. По данному факту возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». По подозрению в преступлении были задержаны двое амурчан – жители Белогорска и Свободного. Как стало известно ИА «Амур.инфо», один из задержанных – президент федерации MMA города Свободного Николай Гepacимoв. Личность второго пока неизвестна.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, расследование дела продолжается.

Видео: SVB NEWS