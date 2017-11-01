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1ноября
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сегодня, 15:20 13

Президента федерации MMA Свободного задержали по подозрению в вымогательстве (видео)

Президента федерации MMA Свободного задержали по подозрению в вымогательстве (видео)
Фото: gzt-sv.ru

Полиция задержала двоих жителей Приамурья по подозрению в вымогательстве. По сведениям ИА «Амур.инфо», один из задержанных – президент федерации MMA города Свободного Николай Гepacимoв. В отношении амурчан возбуждено уголовное дело.

1ноября пресс-служба УМВД России по Амурской области сообщила о задержании двоих жителей региона. Их подозревают в вымогательстве крупной суммы денег.

В правоохранительные органы обратился житель Свободного, который рассказал, что у него вымогают крупную сумму денег. В ходе проверки эта информация подтвердилась. По данному факту возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». По подозрению в преступлении были задержаны двое амурчан – жители Белогорска и Свободного. Как стало известно ИА «Амур.инфо», один из задержанных – президент федерации MMA города Свободного Николай Гepacимoв. Личность второго пока неизвестна.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, расследование дела продолжается.

Видео: SVB NEWS

Просмотров всего: 1864

#криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • 13й

    13й
    2 часа назад

    О, тут тоже аниматоры от друзей.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Да это те же самые аниматоры.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад



    Аниматоры - гастролеры!

  • ММ-ДЕМС

    ММ-ДЕМС
    1 час назад

    прям сериал какой-то.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    социальный эксперимент а не вымогательство

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    А че он не смеется ведь это же розыгрыш?

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    А у него у такого первая мысль - за что?!

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    "Аниматоры" что-то стали часто спортсменов веселить, розыгрыши каждый день.

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Эстафета передана.

  • starco

    starco
    1 час назад

    Эта информация по Свободному прошла еще 28-го - https://www.gzt-sv.ru/2017/10/28/sotrudniki-fsb-zaderzhali-prezidenta-federacii.html

    В комментариях сочувствующие писали, что это - розыгрыш, пацаны прикололись и сняли ролик чисто поржать, а сам фигурант по магазинам ходит

    ребята снимают социальный ролик и кто-то выкинул отрывок теперь все соц сети подняли обсуждения что да как, завтра с утра вам скинут про конец света видео и приближающийся астероид и побегут все тушенку да спички скупать в магазинах))))) после таких статей можно газету не покупать, а то думается мне что Черный пиар это тоже пиар и зная не по наслышке Николая которого видел в обед на пасаже с супругой и ребёнком без конвоя фсб))) что он придумал опять ход конем дабы пиарить себя и организацию!

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    сначала день памяти репрессированных,

    потом хэлуин,

    потом аресты.

    З.Ы. Сначала намечались торжества, потом аресты, а потом решили совместить(с)

  • Знаток28

    Знаток28
    55 минут назад

    Уж кто кто, а эти ребята всегда работаю быстро и четко))

  • Sinner

    Sinner
    52 минуты назад

    Быдло оно и есть быдло.

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