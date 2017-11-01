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сегодня, 15:01 0

Сбитый в Белогорске пенсионер находится в тяжелом состоянии

Сбитый в Белогорске пенсионер находится в тяжелом состоянии

86-летний мужчина, сбитый автомобилем в Белогорске, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У горожанина черепно-мозговая травма, повреждено легкое. По словам родственников, врачи пока воздерживаются от каких-либо прогнозов.

Родные мужчины ищут свидетелей аварии, просят поделиться с ними возможными видеозаписями, на которых запечатлен момент ДТП. Они говорят, что происшествие вызывает вопросы. В частности, ехал ли автомобиль с установленной скоростью.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел вечером 31 октября в районе ТЦ «Лимон». Пенсионера сбил автомобиль Toyota Corolla Rumion, за рулем которого находился водитель 1968 года рождения. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

Телефон для связи с родными пострадавшего: 8-914-605-90-34.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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