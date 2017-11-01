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1ноября
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В Циолковском торжественно открыли новую дорогу

В Циолковском торжественно открыли новую дорогу
Фото: amurobl.ru

В среду, 1 ноября, в Циолковском торжественно открыли новую дорогу, которая соединяет два микрорайона: бывший Углегорск и Звездный. Общая протяженность этой дороги – 1,06 километра при ширине проезжей части 7,5 метра.

Новая дорога позволит наладить внутригородское автомобильное сообщение между Звездным и микрорайоном 27 Краснознаменной военной дивизии (бывшим Углегорском) по кратчайшему пути, а значит, жители Циолковского смогут намного быстрее добираться до детских садов, школы, больницы и других социальных объектов.

На открытии новой транспортной магистрали почетное право перерезать красную ленточку и тем самым ввести дорогу в эксплуатацию, было предоставлено генеральному директору «Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Рано Джураевой, директору филиала Роскосмоса на космодроме Восточный Константину Чмарову и главе муниципального образования ЗАТО Циолковский Марине Зениной.

У новой дороги имеется тротуар шириной 2,25 метра. Для освещения установлено 44 опоры – 88 светильников. Строители установили 978 погонных метров барьерного и 400 погонных метров пешеходного ограждения.

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#ЖКХ #космодром

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