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В Благовещенске открылись три новые ветеринарные лаборатории

В Благовещенске открылись три новые ветеринарные лаборатории
Фото: www.betaren.ru

Три новых лаборатории — селекционного контроля качества молока, иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы – открылись в Благовещенске. Они помогут развитию амурских племенных животноводческих хозяйств, будут проводить оценку качества их продукции и племенного материала.

Лаборатории созданы на базе Амурской областной ветеринарной лаборатории. Все племенные хозяйства области обязаны ежегодно проводить генетические исследования племенного материала и ежемесячно – селекционный контроль качества молока. Ранее на территории области провести подобные исследования было невозможно, и аграриям приходилось отправлять образцы крови и других материалов в Хабаровск. С открытием лабораторий в Благовещенске их задача упростится, а расходы снизятся. Кроме того, современные лаборатории необходимы для формирования племенной базы регионального информационно-селекционного центра.

«В настоящий момент в Приамурье действуют 12 племенных организаций. После открытия регионального информационно-селекционного центра в декабре мы прогнозируем рост их количества до 17-ти», — рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Региональный информационно-селекционный центр (РИСЦ) станет интеллектуальным центром амурского животноводства. В частности на его базе будут вестись исследования в области генетики и селекции и совершенствоваться методы выведения новых линий. А данные всех племенных животных области объединят в единую базу.

По прогнозам специалистов, реализация проекта позволит сохранить положительные тенденции в амурском животноводстве и увеличить численность племенных животных в области с 16 000 до 22 000 голов. Также улучшится их генетический потенциал, и, как следствие, вырастет молочная продуктивность и выход телят.

Проводимые мероприятия помогут улучшить породные и продуктивные качества животных в хозяйствах области, что в свою очередь увеличит производство молока и мяса в регионе, сообщает областное управление ветеринарии.

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#наука #сельское хозяйство #экономика

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