Амурских собаководов за отказ от регистрации питомцев оштрафовали на 230 тысяч рублей

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С начала 2017 года в Амурской области за невыполнение требования об обязательной регистрации домашних животных вынесли 325 штрафов. Общая сумма, которую предстоит выплатить собаководам, превысила 200 тысяч рублей.

Контролируют регистрацию собак государственные ветеринарные инспекторы управления ветеринарии и племенного животноводства. За это направление в Приамурье отвечают 13 человек. В управлении уверяют, что чипы для собак есть в достаточном количестве, в каждом районе области имеются базы данных зарегистрированных животных. В наличии и считывающие устройства, сообщает газета «Телепорт».

Наказание за отказ от регистрации собаки составляет от 500 до 1 000 рублей. Штрафы для предпринимателей выше – от 3 000 до 5 000 рублей. Регистрация домашних питомцев осуществляется бесплатно, плата взимается за чипирование собаки и составляет в среднем по области 250-500 рублей. Стоимость зависит от типа чипа.

Чипирование животных в теории должно помочь решить проблему безнадзорных животных. Потерявшуюся собаку, к примеру, можно будет проверить по базе данных и вернуть хозяину. Однако в Приамурье пока о таких случаях не сообщалось.